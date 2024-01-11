Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 16:20
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sarı-lacivertlilerin, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından oylamaya katılan Kartal, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendirdi.

Deneyimli teknik adam, "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerinde fotoğrafları detaylıca inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in çektiği "Ha Gayret" fotoğrafını seçen Kartal, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in objektifine yansıyan "Haykırış" fotoğrafına oy verdi.

İsmail Kartal, bu seneye özel iki kategorinin ardından diğer fotoğrafları incelemeye geçerken, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar Arasında" fotoğrafını seçti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü, "Haber" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Eksi'de Operasyon"isimli fotoğrafını oyladı.

SPOR KATEGORİSİNDE TERCİHİ "SAHADA İSYAN"

İsmail Kartal, "Spor" kategorisinde tercihini "Sahada isyan" fotoğrafından yana kullandı.

Kartal, Sergei Gapon'un, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile Manchester United arasında Danimarka'da oynanan maçta bir taraftarın sahaya Filistin bayrağı ile girdiği anı ölümsüzleştirdiği kareyi tercih etti.

"İNSAN SEÇİM YAPMAKTA ZORLANIYOR"

İsmail Kartal, AA çalışanlarının çektiği fotoğraflar hakkında övgüde bulundu.

Oylarını vermesinin ardından "Yılın Kareleri"ni değerlendiren Kartal, şunları kaydetti:

"Hepsi birbirinden güzel ve değerli fotoğraflar. İnsan, içinden seçim yapmakta zorlanıyor. Birer tane seçip beğenme durumumuz olduğu için kendime göre beğendiklerimi sizlere bildirdim. Burada fotoğrafları, anları yakalayan, emek veren muhabirlerimize çok teşekkür ederim."

DİĞER
Son dakika haberi: Yabancı kuralı için flaş sözler! "Bunun en büyük örneği Arda Güler'dir"
Son dakika: Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasında kritik görüşme
Beşiktaş'a bir şok daha! CAS'a şikayet etti
Yılın ilk bombası F.Bahçe'den geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Gaziantep FK mesaisi başladı!
Yılın ilk bombası F.Bahçe'den geliyor!
KANDİL SİMİDİ TARİFİ MAHLEPLİ | Kandil simidi malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR 2024? | Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?
KARAKUŞ TATLISI TARİFİ | Pratik ve kolay karakuş tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a bir şok daha! CAS'a şikayet etti Beşiktaş'a bir şok daha! CAS'a şikayet etti 16:53
Mame Thiam Pendikspor'da! Mame Thiam Pendikspor'da! 16:45
F.Bahçe'de Gaziantep FK mesaisi başladı! F.Bahçe'de Gaziantep FK mesaisi başladı! 16:36
Buruk maç öncesi Ahmet Çalık'ı andı Buruk maç öncesi Ahmet Çalık'ı andı 16:33
Keçiörengücü'den 2 transfer birden! Keçiörengücü'den 2 transfer birden! 16:28
İsmail Kartal "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı! İsmail Kartal "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı! 16:20
Daha Eski
Buruk'tan maç öncesi sakatlık açıklaması! Buruk'tan maç öncesi sakatlık açıklaması! 16:11
Jadon Sancho evine döndü! Jadon Sancho evine döndü! 16:06
Süper Lig devinden Valencia bombası! Süper Lig devinden Valencia bombası! 16:00
PFDK'dan F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor'a ceza! PFDK'dan F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor'a ceza! 15:59
ALİ TURAP BÜLBÜL KİMDİR? ALİ TURAP BÜLBÜL KİMDİR? 15:47
Zaha Premier Lig'e mi dönüyor? Zaha Premier Lig'e mi dönüyor? 15:28