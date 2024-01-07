İstanbulspor 1-5 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU - ÖZET (Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor)

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Ligin 19. haftasında İstanbulspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 5-1 kazandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 6, 34, 44, 46, dakikalarda Cengiz Ünder ve 45+1'de Edin Dzeko kaydetti.

İstanbulspor'un tek golünü ise 32. dakikada Muammer Sarıkaya attı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 47'ye yükseltti ve liderliğini korudu.

İstanbulspor ise 5 puanda kalarak 20. sırada yer aldı.

FENERBAHÇE'DE CENGİZ ÜNDER, İSTANBULSPOR KARŞISINDA HAT-TRİCK YAPTI.

İrfan Can Kahveci'nin yokluğunda İstanbulspor maçında 11'de yer alan milli oyuncu, karşılaşmada rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Ligin 17'nci haftasında Kayserispor deplasmanında gol perdesini açan Cengiz Ünder, 19'uncu haftadaki İstanbulspor mücadelesinde hat-trick yaptı. . Ünder kariyerindeki ilk hat-trickine İstanbulspor maçında imza attı.

İSMAİL KARTAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 18'inci haftasındaki Galatasaray karşılaşmasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Kartal, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımına giden Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku yerine Mert Müldür ve Serdar Aziz'e şans verdi. Tecrübeli teknik adam ayrıca sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yerine ise İsmail Yüksek'e formayı verdi. Fenerbahçe, İstanbulspor karşısına şu ilk 11 ile çıktı:

"Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Crespo, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko."

MECBURİ ROTASYON

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, eksikler nedeniyle mecburi rotasyonla sahaya çıktı. Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlığı devam eden Becao'nun yerlerine savunmada Serdar Aziz-Oosterwolde ikilisine şans veren Kartal, sağ bekte ise Mert Müldür'e görev verdi.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 7 EKSİK

Fenerbahçe, İstanbulspor maçına 7 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra İrfan Can Kahveci, Fred ve Mert Hakan Yandaş ise cezaları nedeniyle forma giyemedi.

MERT MÜLDÜR 5 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'de milli oyuncu Mert Müldür, 5 maç sonra sarı-lacivertli forma ile ilk 11'de yer aldı. Osayi-Samuel'in yokluğunda İstanbulspor maçına ilk 11'de görev alan Mert Müldür, son olarak Fatih Karagümrük maçında 11'de görevlendirilmişti.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe taraftarları, İstanbulspor deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı. Olimpiyat Stadı'ndaki maç öncesinde kendilerine ayrılan 26 bin 500 biletin tamamını tüketen sarı-lacivertliler, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4'üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür'ün pasıyla topla buluşan Dzeko'nun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

6'ncı dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder çalımlarla merkeze doğru ilerledi. Cengiz Ünder'in uzak mesafeden sert şutunda top kaleci Alp Arda'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.

27'nci dakikada Jackson'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Duhaney'in şutu kaleci Livakovic'ten döndü. Livakovic'ten dönen topla tekrar buluşan Duhaney'in şutunda top üstten auta gitti.

30'uncu dakikada Crespo'nun aktardığı pasla ceza sahasının içinde topla buluşan Cengiz Ünder'in sert şutunu kaleci Alp Arda kornere çeldi.

32'nci dakikada İstanbulspor eşitliği sağladı. Cengiz Ünder'in korner çizgisine yakın mesafede kaptırdığı top Jackson'da kaldı. Jackson'un ceza sahasına yaptığı ortaya altı pas içerisinde kafayla vuran Muammer Sarıkaya meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

34'üncü dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. Kaleci Alp Arda'dan pası alan Mehmet Yeşil pas vermek isterken araya giren Cengiz Ünder'e çarpan top fileleri havalandırdı: 1-2.

42'nci dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Dzeko'nun rakibinden sıyrıldıktan sonra müsait pozisyonda sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Alp Arda kurtardı.

44'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İstanbulspor hücumunu kafayla kesen Serdar Aziz'den gelen topla buluşan Cengiz Ünder, ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşla kendisinin ve takımının 3'üncü golünü kaydetti: 1-3.

45+1'inci dakikada Fenerbahçe farkı 3 yaptı. Sağ kanattan gelişen atakta Cengiz Ünder'den pasını alan Mert Müldür, son çizgiye inmeden pasını penaltı noktasının gerisindeki Dzeko'ya çıkardı. Bu oyuncunun sağ ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4.

Fenerbahçe karşılaşmanın ilk yarısını 4-1 önde tamamladı.

46'ncı dakikada Fenerbahçe 5'inci golü buldu. Orta alanda topla buluşan Szymanski ceza sahasına yaklaştıktan sonra pasını ceza sahası içi sağ çaprazdaki Cengiz Ünder'e aktardı. Cengiz sol ayakla yaptığı vuruşla kendisinin 4, takımının ise 5'inci golünü attı: 1-5.

63'üncü dakikada orta alanda topla buluşan Szymanski ceza sahasına girdikten sonra kaleci Alp Arda'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

64'üncü dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Tadic'in vuruşunu kaleci Alp Arda kurtardı.

81'inci dakikada İstanbulspor'un ceza sahası yayından kazandığı serbest vuruşta topun başına Loshaj geçti. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

82'nci dakikada İstanbulspor savunmasının hücuma çıkmak isterken yaptığı hatanın ardından topla buluşan Batshuayi'nin kaleci ile karşı karşıya kaldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

Mücadele Fenerbahçe'nin 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.