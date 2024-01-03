Fenerbahçe'de Batshuayi ile özel görüşme! Ya tamam ya devam

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu hafta içinde yedek kaldığı için huzursuzluk yaşayan Batshuayi ile bir araya gelecek. Belçikalı yıldıza takımda kalmayı isteyip istemediği net bir şekilde sorulacak. İşte detaylar... (FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ)
Fenerbahçe'de Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin geleceği hakkında belirsizlik devam ediyor.
Son oynadığı maçta Kayserispor'a deplasmanda 3 gol atan Belçikalı yıldız buna karşın takımda yedek kalması nedeniyle oldukça huzursuz.
Takvim'in haberine göre, Başkan Ali Koç'un bu hafta içinde Belçikalı yıldız ile bir görüşme yapacak.
Başkan Koç'un Batshuayi'ye "Kalmak istiyorsan Fenerbahçe'de sana yer var. Ama kulübede olduğun zaman huzursuz olacaksan bu takımı etkiler. Kesin kararını bize en kısa sürede bildir" mesajını vereceği belirtiliyor.
Michy Batshuayi'ye hem ülkesi Belçika'dan hem de Fransa'dan ciddi teklifler var.
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Batshuayi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak Fenerbahçe'nin sözleşmeyi 1 yıl uzatma hakkı da bulunuyor.