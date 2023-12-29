Galatasaray-Fenerbahçe maçında büyük sürpriz! Cristiano Ronaldo...
Son dakika spor haberi: Ezeli rakipler, Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak mücadele öncesi, kariyerini Al Nassr'da sürdüren Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
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Müsabaka, Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabetteki 399. karşılaşma olacak.
Tarihi rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 398 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.
SÜPER KUPA'DA 7. RANDEVU
1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası, Devlet Başkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 6. kez karşı karşıya getirdi.
Kazanan takımın kupa ulaştığı maçta taraflar üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
SON 10 RESMİ MAÇ
İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 4'ü beraberlikle sonuçlandı.
Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 4, Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi.
Söz konusu derbiler sarı-kırmızılılar 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.
Öte yandan Riyad'daki Süper Kupa maçına spor ve sanat dünyasından birçok ünlü isim davet edildi.
RONALDO MAÇA DAVET EDİLDİ
Sabah'ın haberine göre Süper Kupa'ya davet alan isimlerden biri de Cristiano Ronaldo.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a Süper Kupa için davetiye gönderdi.
Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun da başta Cristiano Ronaldo olmak üzere Suudi Ligi'nde top koşturan birçok ünlü futbolcuyu maçı izlemeye davet ettiği öğrenildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekilleri, Ankara Valisi Vasip Şahin'in yanı sıra eski futbolcular, teknik direktörler Mircea Lucescu, Roberto Mancini, Vincenzo Montella ve sanatçılar, Riyad'daki Süper Kupa maçını tribünden izleyecek.
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