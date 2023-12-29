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Alıp geleceğiz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı öncesinde FB TV'ye konuştu: "Yönetim olarak takımla birlikteyiz. İnşallah Allah'ın izniyle başarılı olup, kupayı alıp gelmek istiyoruz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Alıp geleceğiz

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı öncesinde FB TV'ye konuştu: "Yönetim olarak takımla birlikteyiz. İnşallah Allah'ın izniyle başarılı olup, kupayı alıp gelmek istiyoruz. Her final oynayan takım gibi iştahlıyız, arzuluyuz, umutluyuz. İyi olacağını düşünüyoruz. Türk futbolunu temsilen gidiyoruz. Beş yıllık bir proje düşünülüyor. F.Bahçe olarak bu proje ile ilgili de duruşumuzu ve bütün süreci de artık anlatma ihtiyacı duyuyoruz. Belirttiğim gibi kupada sonuç ne olursa olsun anlatacağımız şeyler var."

KULÜBE 312 YÖNETİME 400

PFDK, derbi maç sonrasında F.Bahçe'ye, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 112 bin, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle de 200 bin olmak üzere toplamda 312 bin lira para cezası, artı elektronik kart bloke cezası verdi. Kurul ayrıca açıklamaları gerekçesiyle yöneticilerden Can Gebetaş ve Selahattin Baki'ye 200'er bin lira para cezası kesti.

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