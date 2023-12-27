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Sürekli yattılar
Süper Lig'de 0-0 tamamlanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından karşılıklı açıklamalar devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci şunları söyledi: "Şampiyonluğa etki eden hata diyorlar. Bunlar hangi maçı seyretti anlamıyorum. Bizim Kayserispor maçı daha zevkliydi. En azından futbol oynamaya çalışan bir rakiple mücadele ettik. Galatasaraylılar yerden kalkmadı. Kalecileri oyunu bir kez hızlı başlatmadı"
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