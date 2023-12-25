FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsak Vural'a iki talip birden!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin sezon başında sözleşmesini feshettiği ancak Hammarby'den geri çağırma hakkına sahip olduğu genç futbolcu İsak Vural'a, iki talip birden çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)
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F.BAHÇE'NİN GERİ ÇAĞIRMA HAKKI MEVCUT
Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na sözleşmesinin feshini bildirdiği Isak Vural'ın transfer detayları ortaya çıkmıştı.
18 yaşından küçük oyuncuların kiralanmasını engelleyen ve başka bir takımda lisansı gözüken oyuncular için Türkiye Futbol Federasyonu'nun sözleşme feshi gösterdiği öğrenildi.
Yapılan anlaşma gereği Isak Vural'ın Hammarby'de kiralık olarak forma giydiği ve sarı-lacivertli kulübün istediği zaman geri çağırma hakkına sahip olduğu kaydedildi.
İSAK VURAL KİMDİR?
28 Mayıs 2006 tarihinde İsveç'in başkenti Stockholm'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Hammarby altyapısında başladı. Sırasıyla Benfica ve Fenerbahçe altyapılarında forma giydi.
Sezon başında Hammarby'e transfer olan genç futbolcu, orta sahada 10 numara mevkisinde forma giyiyor.
Genç yıldız adayının hem İsveç hem de Türk pasaportu bulunuyor.
İsak Vural'ın güncel piyasa değeri ise 200 bin euro...
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