FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsak Vural'a iki talip birden!

Tuğçe Erginkoç

Fenerbahçe'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladığı ancak geri çağırma hakkına sahip olduğu Isak Vural, Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı.

Hammarby'de forma giyen Stockholm doğumlu Türk futbolcuyu, eski takımı Benfica başta olmak üzere Valladolid'in de istediği ifade edildi.