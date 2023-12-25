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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsak Vural'a iki talip birden!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin sezon başında sözleşmesini feshettiği ancak Hammarby'den geri çağırma hakkına sahip olduğu genç futbolcu İsak Vural'a, iki talip birden çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 10:38
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Tuğçe Erginkoç
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsak Vural'a iki talip birden!

Fenerbahçe'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladığı ancak geri çağırma hakkına sahip olduğu Isak Vural, Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsak Vural'a iki talip birden!

Hammarby'de forma giyen Stockholm doğumlu Türk futbolcuyu, eski takımı Benfica başta olmak üzere Valladolid'in de istediği ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsak Vural'a iki talip birden!

İsveç ve Portekiz basınında yer alan haberlere göre iki kulübün de yakın zamanda resmi teklif yapacağı bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsak Vural'a iki talip birden!

F.BAHÇE'NİN GERİ ÇAĞIRMA HAKKI MEVCUT

Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na sözleşmesinin feshini bildirdiği Isak Vural'ın transfer detayları ortaya çıkmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsak Vural'a iki talip birden!

18 yaşından küçük oyuncuların kiralanmasını engelleyen ve başka bir takımda lisansı gözüken oyuncular için Türkiye Futbol Federasyonu'nun sözleşme feshi gösterdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsak Vural'a iki talip birden!

Yapılan anlaşma gereği Isak Vural'ın Hammarby'de kiralık olarak forma giydiği ve sarı-lacivertli kulübün istediği zaman geri çağırma hakkına sahip olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsak Vural'a iki talip birden!

İSAK VURAL KİMDİR?

28 Mayıs 2006 tarihinde İsveç'in başkenti Stockholm'de dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsak Vural'a iki talip birden!

Profesyonel futbol kariyerine Hammarby altyapısında başladı. Sırasıyla Benfica ve Fenerbahçe altyapılarında forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsak Vural'a iki talip birden!

Sezon başında Hammarby'e transfer olan genç futbolcu, orta sahada 10 numara mevkisinde forma giyiyor.

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