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Fenerbahçe'den Avrupa Süper Ligi açıklaması!

Fenerbahçe Avrupa Süper Ligi'ni desteklemediğini açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 18:47
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Fenerbahçe'den Avrupa Süper Ligi açıklaması!

Fenerbahçe Avrupa Süper Ligi'ni desteklemediğini açıkladı.

İşte sarı lacivertlilerin açıklaması;

"Fenerbahçe SK, Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili olarak bugün verdiği kararı yakından takip etmiştir. Açıkça ifade etmek gerekirse, bu karar hiçbir şekilde Süper Lig projesini desteklememekte veya onaylamamaktadır.

Kulüp olarak, Avrupa Spor Modelinin temelini oluşturan değerleri korumak için UEFA ve FIFA ile uzun süredir devam eden ortaklığımızı ve işbirliğimizi desteklemeyi sürdüreceğimizi herkesin bilmesini isteriz.

Ayrıca, Avrupa Kulüpler Birliği'nin UEFA Kulüp Müsabakaları aracılığıyla dünyanın dört bir yanından milyonlarca taraftara heyecan ve sevinç getirme konusunda UEFA ile birlikte üstlendiği role olan güçlü bağlılığımızı yinelemek istiyoruz.

Fenerbahçe SK, ulusal liglere, tüm paydaşlar için eşit rekabet hakkına ve en önemlisi futbolu herkes için bu kadar güzel kılan kültürel mirasa karşı büyük bir tehdit olan hiçbir ayrılıkçı turnuvadan yana değildir."

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