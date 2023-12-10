Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı

İkinci neden ise F.Bahçe'nin rakibine oranla çok üstün olan kaliteli kadrosu. Bu maçı bir haftadır ciddiye alarak hazırlanmalıydı.

Fenerbahçe dün başarılı ve etkili futboluyla çok tarihi bir farka ulaşabilirdi. Ama bir penaltı dahil kaçanlar, direkten dönenler ve kaleci Mert'in en az 5 kurtarışı vardı.