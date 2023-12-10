Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı
Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Siyah-beyazlılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül maçı değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı... (BJK FB spor haberleri)
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İkinci neden ise F.Bahçe'nin rakibine oranla çok üstün olan kaliteli kadrosu. Bu maçı bir haftadır ciddiye alarak hazırlanmalıydı.
Fenerbahçe dün başarılı ve etkili futboluyla çok tarihi bir farka ulaşabilirdi. Ama bir penaltı dahil kaçanlar, direkten dönenler ve kaleci Mert'in en az 5 kurtarışı vardı.
Sonuçta Fenerbahçe yine lider olarak önümüzdeki haftaya giriyor. Dün takım olarak iyi oynadılar. Bilhassa fizik olarak Ferdi ve Crespo ön plana çıktı.
Tabii İsmail Kartal'ı bu önemli galibiyet için kutluyorum ama yine de bir eleştirim var… Djiku 2 aya yakındır sakat. Oosterwolde her maç elinden geldiğince görevini yapıyordu.
Üstelik Samet ve Djiku hiç birlikte oynamamışlardı. Bu seçim dünkü maçın tercih olmamalıydı.
Atilla Karaoğlan'ı VAR kurtardı! İki çok net penaltıyı göremeyişi ve Tayfur'a yanlış kırmızı kart çıkartması çok büyük hatalardı.
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