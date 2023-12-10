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Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Siyah-beyazlılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül maçı değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı... (BJK FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 07:39
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Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı

ÖMER ÜRÜNDÜL - BÖYLE DERBİ GÖRÜLMEMİŞTİ!

İstanbul'un üç büyükleri arasındaki derbileri senelerdir izliyorum. Deplasmanda kazanan çok takım gördüm. Rakip sahada farklı kazananlar da gördüm. Ama dün gece ilk defa bir takımın deplasman derbisinde 90 dakika boyunca baştan sona oyunu domine ettiğini ve rekor sayıda pozisyon bulduğuna şahit olduk.

Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı

Bunun birinci ve en önemli nedeni Beşiktaş'ın çok büyük kadro zafiyetiydi. Son derece formsuz, birbirleriyle hiç uyumlu olmayan bir geri dörtlü… Orta sahanın yapıları itibarıyla aralarında organize olmaları zaten mümkün değildi.

Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı

İleri uçta ise birbirlerinden kopuk, fizik açıdan güçsüz 3 forvet vardı. Büyük seyirci desteğine rağmen takım olarak hiçbir direnç gösteremediler.

Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı

İkinci neden ise F.Bahçe'nin rakibine oranla çok üstün olan kaliteli kadrosu. Bu maçı bir haftadır ciddiye alarak hazırlanmalıydı.

Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı

Fenerbahçe dün başarılı ve etkili futboluyla çok tarihi bir farka ulaşabilirdi. Ama bir penaltı dahil kaçanlar, direkten dönenler ve kaleci Mert'in en az 5 kurtarışı vardı.

Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı

Sonuçta Fenerbahçe yine lider olarak önümüzdeki haftaya giriyor. Dün takım olarak iyi oynadılar. Bilhassa fizik olarak Ferdi ve Crespo ön plana çıktı.

Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı

Tabii İsmail Kartal'ı bu önemli galibiyet için kutluyorum ama yine de bir eleştirim var… Djiku 2 aya yakındır sakat. Oosterwolde her maç elinden geldiğince görevini yapıyordu.

Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı

Üstelik Samet ve Djiku hiç birlikte oynamamışlardı. Bu seçim dünkü maçın tercih olmamalıydı.

Ömer Üründül Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı

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