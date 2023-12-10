Haberler Fenerbahçe İlker Yağcıoğlu Beşiktaş-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İlker Yağcıoğlu Beşiktaş-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu İlker Yağcıoğlu, kritik karşılaşmayı dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 09:32
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İlker Yağcıoğlu Beşiktaş-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası dev bir derbiye sahne oldu.

İlker Yağcıoğlu Beşiktaş-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İki ezeli rakip Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İlker Yağcıoğlu Beşiktaş-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sarı-lacivertliler rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

İlker Yağcıoğlu Beşiktaş-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko, Dusan Tadic (p) ve Sebastian Szymanski kaydetti.

İlker Yağcıoğlu Beşiktaş-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ın Alex Oxlade-Chamberlain ile penaltıdan bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

İlker Yağcıoğlu Beşiktaş-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 40'a yükselterek liderliğini sürdürdü.

İlker Yağcıoğlu Beşiktaş-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bu sezonki 5. yenilgisini alan Beşiktaş ise 26 puanda kaldı.

İlker Yağcıoğlu Beşiktaş-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu İlker Yağcıoğlu, dev derbiyi Takvim Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

İlker Yağcıoğlu Beşiktaş-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İLKER YAĞCIOĞLU - FAVORİ OLAN KAZANDI

Dün akşamki maçı kağıt üzerinde favori olan taraf kazandı. Maç öncesi iki takımı kıyasladığımızda bütün kalemlerde Fenerbahçe, Beşiktaş'tan daha iyiydi.

İlker Yağcıoğlu Beşiktaş-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ın bu maçtaki tek şansı psikolojik olarak yeni yönetimle beraber taraftarlarından alacağı güçle mücadele edip Fenerbahçe'nin oyunun bozmaktı. Bunda da başarılı olamadı.

İlker Yağcıoğlu Beşiktaş-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Dzeko, Tadic ve İrfan gibi tecrübeli isimler baskıdan hiç etkilenmedi. Özellikle Dzeko sahanın en iyisiydi. Sürekli gezerek oynadı. Beşiktaş savunmasının işini zorlaştırdı.
Arkadaşlarına pozisyonlar hazırlayıp takımını hücumda sırtlayan isim oldu.

İlker Yağcıoğlu Beşiktaş-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'nin sol tarafı Ferdi ve Tadic'le çok iyi işledi. Rakibin sağ tarafını neredeyse felç etti.

İlker Yağcıoğlu Beşiktaş-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ta eksikler var ama kendi sahasında bu kadar teslim olarak oynadığı bir derbi izlememiştim. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin golü bağıra bağıra geldi.

İlker Yağcıoğlu Beşiktaş-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son olarak Atilla Karaoğlan'ın çok kötü bir maç yönettiğini söylemeliyim. Fenerbahçe'nin penaltısını göremeyip VAR'dan vermesi, Tayfur'u atıp VAR uyarısı sonrası geri alması büyük hatalardı. İsmail Kartal, doğru taktik, doğru 11' ve aldığı 3 puanla yeniden güven tazeledi.

İlker Yağcıoğlu Beşiktaş-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

"İsmail Kartal. doğru taktik, doğru 11 ve aldığı 3 puanla yeniden güven tazeledi. Beşiktaş'ı hiç bu kadar mahkum izlemedim."

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