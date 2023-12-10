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Fenerbahçe'ye Diego Rossi'den dev gelir! Şampiyon olduğu için...

Son dakika haberi: Sezon başında Fenerbahçe'den Columbus Crew kulübüne transfer olan Diego Rossi'den dev gelir bekliyor. Uruguaylı oyuncu formasını giydiği Columbus Crew, MLS'te şampiyon olurken oyuncunun sözleşmesindeki madde devreye girdi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 13:14 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 13:20
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Fenerbahçe'ye Diego Rossi'den dev gelir! Şampiyon olduğu için...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğunu yeniden geri aldı.

Fenerbahçe'ye Diego Rossi'den dev gelir! Şampiyon olduğu için...

Dev derbide 3 puanı 3 golle alan Fenerbahçe'ye güzel bir haber daha geldi.

Fenerbahçe'ye Diego Rossi'den dev gelir! Şampiyon olduğu için...

Diego Rossi sezon başında Fenerbahçe'den Columbus Crew kulübüne transfer olmuştu.

Fenerbahçe'ye Diego Rossi'den dev gelir! Şampiyon olduğu için...

Rossi'nin formasını giydiği Columbus Crew, MLS'te şampiyonluk maçında Los Angeles FC ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'ye Diego Rossi'den dev gelir! Şampiyon olduğu için...

Columbus Crew, rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe'ye Diego Rossi'den dev gelir! Şampiyon olduğu için...

Diego Rossi şampiyonluk maçında 90 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'ye Diego Rossi'den dev gelir! Şampiyon olduğu için...

Şampiyonluğun mimarlarından olan 25 yaşındaki yıldız ABD MLS'deki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe'ye Diego Rossi'den dev gelir! Şampiyon olduğu için...

Rossi, Columbus Crew formasıyla bu sezon 16 maçta görev aldı.

Fenerbahçe'ye Diego Rossi'den dev gelir! Şampiyon olduğu için...

Uruguaylı oyuncu, 5 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'ye Diego Rossi'den dev gelir! Şampiyon olduğu için...

ŞAMPİYONLUK BONUSU KAZANDI!

Diego Rossi sezon başında 5.6 milyon dolar bedelle Columbus Crew kulübüne transfer olmuştu.

Fenerbahçe'ye Diego Rossi'den dev gelir! Şampiyon olduğu için...

Fenerbahçe, Diego Rossi'den 1 milyon dolar şampiyonluk bonusu alacak.

Fenerbahçe'ye Diego Rossi'den dev gelir! Şampiyon olduğu için...

Ayrıca Diego Rossi'nin bir sonraki satışından Fenerbahçe %15 pay sahibi olacak.

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