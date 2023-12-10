Fenerbahçe'ye Diego Rossi'den dev gelir! Şampiyon olduğu için...
Son dakika haberi: Sezon başında Fenerbahçe'den Columbus Crew kulübüne transfer olan Diego Rossi'den dev gelir bekliyor. Uruguaylı oyuncu formasını giydiği Columbus Crew, MLS'te şampiyon olurken oyuncunun sözleşmesindeki madde devreye girdi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 13:14 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 13:20
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Rossi'nin formasını giydiği Columbus Crew, MLS'te şampiyonluk maçında Los Angeles FC ile karşı karşıya geldi.
Columbus Crew, rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Diego Rossi şampiyonluk maçında 90 dakika sahada kaldı.
Şampiyonluğun mimarlarından olan 25 yaşındaki yıldız ABD MLS'deki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Rossi, Columbus Crew formasıyla bu sezon 16 maçta görev aldı.
Uruguaylı oyuncu, 5 gol 6 asistlik performans sergiledi.
ŞAMPİYONLUK BONUSU KAZANDI!
Diego Rossi sezon başında 5.6 milyon dolar bedelle Columbus Crew kulübüne transfer olmuştu.
Fenerbahçe, Diego Rossi'den 1 milyon dolar şampiyonluk bonusu alacak.
Ayrıca Diego Rossi'nin bir sonraki satışından Fenerbahçe %15 pay sahibi olacak.
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