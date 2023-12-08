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Fenerbahçe Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı Süper Lig 15'inci hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 20:11
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Fenerbahçe Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı Süper Lig 15'inci hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Bu antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.

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