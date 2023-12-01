Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu'dan olay sözler! "Son nefesime kadar Fenerbahçe"

Emre Belözoğlu'dan olay sözler! "Son nefesime kadar Fenerbahçe"

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nü çalıştıran teknik direktör Emre Belözoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 43 yaşındaki çalıştırıcı, futbolculuk döneminde yıllarca formasını terlettiği Fenerbahçe ile ilgili gündem yaratacak ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 01:46 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 01:48
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Emre Belözoğlu'dan olay sözler! "Son nefesime kadar Fenerbahçe"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nü çalıştıran teknik direktör Emre Belözoğlu flaş açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu'dan olay sözler! "Son nefesime kadar Fenerbahçe"

TRT Spor'a konuşan Belözoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Emre Belözoğlu'dan olay sözler! "Son nefesime kadar Fenerbahçe"

"22 YAŞINDA ATLETICO MADRID'E GİTSEYDİM TÜRKİYE'YE DÖNMEZDİM"

32 yaşında tanıştığım Atletico Madrid serüveniyle 22 yaşında tanışmış olsaydım, o zaman Türkiye'ye dönmezdim. 38 yaşına kadar rahatlıkla Avrupa'da oynayabilirdim.

Emre Belözoğlu'dan olay sözler! "Son nefesime kadar Fenerbahçe"

"BİR GÜN BÜYÜK TAKIM ÇALIŞTIRACAKSAM FENERBAHÇE OLMASINI İSTERİM"

"Ben Galatasaray'ın başında Okan Buruk'tan sonra Arda Turan, Selçuk İnan'ı görmek isterim. Onları oraya daha çok yakıştırırım. Türkiye'de bir gün büyük takım çalıştıracaksam Fenerbahçe olmasını isterim."

Emre Belözoğlu'dan olay sözler! "Son nefesime kadar Fenerbahçe"

"TÜRKİYE'DE ŞÖHRETİN KARŞILIĞI ALGIDAN İBARET"

"Türkiye'de şöhretin karşılığı birçok kez algıdan ibaret. Algı, her zaman gerçeğin önüne geçiyor. Bununla mücadele edemeyeceğimi, bunun boş bir hayal olduğunu gördüm."

Emre Belözoğlu'dan olay sözler! "Son nefesime kadar Fenerbahçe"

"SON NEFESİME KADAR FENERBAHÇE"

"Fenerbahçe'nin ta kendisi olan oyunculardan biriyim. Son nefesime kadar Fenerbahçe."

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