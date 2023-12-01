Emre Belözoğlu'dan olay sözler! "Son nefesime kadar Fenerbahçe"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nü çalıştıran teknik direktör Emre Belözoğlu flaş açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nü çalıştıran teknik direktör Emre Belözoğlu flaş açıklamalarda bulundu.
TRT Spor'a konuşan Belözoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"22 YAŞINDA ATLETICO MADRID'E GİTSEYDİM TÜRKİYE'YE DÖNMEZDİM"
32 yaşında tanıştığım Atletico Madrid serüveniyle 22 yaşında tanışmış olsaydım, o zaman Türkiye'ye dönmezdim. 38 yaşına kadar rahatlıkla Avrupa'da oynayabilirdim.
"BİR GÜN BÜYÜK TAKIM ÇALIŞTIRACAKSAM FENERBAHÇE OLMASINI İSTERİM"
"Ben Galatasaray'ın başında Okan Buruk'tan sonra Arda Turan, Selçuk İnan'ı görmek isterim. Onları oraya daha çok yakıştırırım. Türkiye'de bir gün büyük takım çalıştıracaksam Fenerbahçe olmasını isterim."
"TÜRKİYE'DE ŞÖHRETİN KARŞILIĞI ALGIDAN İBARET"
"Türkiye'de şöhretin karşılığı birçok kez algıdan ibaret. Algı, her zaman gerçeğin önüne geçiyor. Bununla mücadele edemeyeceğimi, bunun boş bir hayal olduğunu gördüm."
"SON NEFESİME KADAR FENERBAHÇE"
"Fenerbahçe'nin ta kendisi olan oyunculardan biriyim. Son nefesime kadar Fenerbahçe."