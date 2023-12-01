Avrupa beni cezbetti

Fenerbahçe'nin Ganalı savunmacısı Alexander Djiku, Foot Mercato'ya açıklamalarda bulundu. Sarılacivertli kulübün harika projesi olduğunun altını çizen Djiku, "Tadic, Dzeko, Fred ve Livakovic gibi üst düzey yetenekli oyuncular var. Bunlar sayesinde rekabetçi bir takım oluşturuldu. Fenerbahçe'yi tercih etmemin sebeplerinden biri de turnuvalarda oynuyor olması. Avrupa'da oynaması kararımda etkili oldu" dedi.

FORMASINA KAVUŞUYOR

Ganalı stoper, sözlerin şöyle devam etti: "Zaten Strasbourg'la bir turnuvada oynamıştım ve kısa vadede bunu tekrar deneyimlemek istedim. Tercihimden dolayı mutluyum." Sergilediği performansla teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Djiku, Konferans Ligi'ndeki Ludogorets maçında sakatlanmıştı. Tedavisine devam edilen Ganalı yıldız, antrenmanlara başladı, formasına kısa sürede kavuşacak.