Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan sürpriz stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i

İsmail Kartal'dan sürpriz stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki 5. maçında Nordsjaelland deplasmanına konuk olacak. Grupta lider konumda bulunan sarı-lacivertliler, Danimarka deplasmanından zaferle ayrılarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Sakatlık sorunuyla boğuşan sarı-lacivertlilerde UEFA listesinde bulunmayan Mert Müldür ve Samet Akaydin de kritik karşılaşmada görev yapamayacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Danimarka ekibi karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 11:37 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 12:11
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsmail Kartal'dan sürpriz stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Fenerbahçe perşembe günü TSİ 23.00'te Nordsjaelland'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler bu sezon grupta oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 9 puanla lider konumda yer alıyor.

İsmail Kartal'dan sürpriz stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i

Nordsjaelland ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 7 puanla ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrılması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

İsmail Kartal'dan sürpriz stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i

AVRUPA'DA 265. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 264 kez boy gösterdi. Bu süreçte 104 galibiyet alan sarı-laciverliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 105 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya rakip fileleri 355 kez havalandırırken, kalesinde ise 374 gol gördü.

İsmail Kartal'dan sürpriz stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i

KONFERANS LİGİ'NDE 13. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde 13. kez mücadele edecek. Konferans Ligi gruplarında beşinci karşılaşmasına çıkacak Kanarya, bu organizasyonda oynadığı 12 müsabakada 9 galibiyet elde ederken, 3 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler söz konusu mücadelelerde 33 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

İsmail Kartal'dan sürpriz stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i

DANİMARKA TAKIMLARIYLA 4. KEZ

Nordsjaelland ile 2. kez karşılaşacak Fenerbahçe, Danimarka takımlarıyla bugüne kadar 3 kez kozlarını paylaştı. 2006-2007 sezonunda Randers ile eşleşen Kanarya, rakibini her iki maçta da mağlup etmeyi başarmıştı. Sarı-kırmızılılar gruplarda İstanbul'da Nordsjaelland ile oynadığı maçtan 3-1 galip ayrıldı.

İsmail Kartal'dan sürpriz stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i

NORDSJAELLAND LİGDE 5. SIRADA

Danimarka Süper Ligi'nde 16 maça çıkan Nordsjaelland, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 26 puanla 5. sırada bulunuyor. Danimarka ekibi ligde son hafta evinde mücadele ettiği Aarhus ile golsüz berabere kaldı.

İsmail Kartal'dan sürpriz stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i

JEREMIER PIGNARD DÜDÜK ÇALACAK

Nordsjaelland ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalacak. Pignard'ın yardımcılıklarını Aurelien Drouet ve Laurent Coniglio yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak. Zorlu mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Benoit Bastien olacakken, AVAR'da Eric Wattellier eşlik edecek.

İsmail Kartal'dan sürpriz stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Nordsjaelland maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

İsmail Kartal'dan sürpriz stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i

STOPERE MIGUEL CRESPO

Stoper hattındaki oyuncuların sakatlığı süren Fenerbahçe'de UEFA listesine bildirilmeyen Samet Akaydin'in yerine Miguel Crespo'nun görev yapması bekleniyor.

İsmail Kartal'dan sürpriz stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i

İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i...

İsmail Kartal'dan sürpriz stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i

İRFAN CAN EĞRİBAYAT

İsmail Kartal'dan sürpriz stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i

OSAYI-SAMUEL

İsmail Kartal'dan sürpriz stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i

YUSUF AKÇİÇEK

İsmail Kartal'dan sürpriz stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i

CRESPO

İsmail Kartal'dan sürpriz stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i

OOSTERWOLDE

İsmail Kartal'dan sürpriz stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i

İSMAİL YÜKSEK

İsmail Kartal'dan sürpriz stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i

SZYMANSKI

İsmail Kartal'dan sürpriz stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i

İRFAN CAN KAHVECİ

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland kadrosu açıklandı!
Son durumu belli oldu! Sakatlığı...
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (29 Kasım Çarşamba)
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2024? İşte toplantıda konuşulacak rakamlar
EMEKLİ MAAŞINDA ZAM HESABI | 2024 emekli zammı netleşiyor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marsilya - Ajax maçı ne zaman? Marsilya - Ajax maçı ne zaman? 12:19
AEK - Brighton maçı ne zaman? AEK - Brighton maçı ne zaman? 12:09
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland kadrosu açıklandı! Fenerbahçe'nin Nordsjaelland kadrosu açıklandı! 12:05
Backa Topola - West Ham United maçı ne zaman? Backa Topola - West Ham United maçı ne zaman? 12:05
Freiburg - Olympiakos maçı ne zaman? Freiburg - Olympiakos maçı ne zaman? 12:02
Antalyaspor'da Hatay mesaisi! Antalyaspor'da Hatay mesaisi! 11:53
Daha Eski
Son durumu belli oldu! Sakatlığı... Son durumu belli oldu! Sakatlığı... 11:42
Kartal'dan sürpriz stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i Kartal'dan sürpriz stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i 11:37
Devler Ligi'ne Meler damgası! VAR'dan döndü Devler Ligi'ne Meler damgası! VAR'dan döndü 11:29
Alperen Şengün Rockets'ı galibiyete taşıdı! Alperen Şengün Rockets'ı galibiyete taşıdı! 11:17
Nordsjaelland - F.Bahçe maçı ne zaman? Nordsjaelland - F.Bahçe maçı ne zaman? 11:01
Kartal'ın kadro sıkıntısı! Sürpriz yapabilir Kartal'ın kadro sıkıntısı! Sürpriz yapabilir 10:56