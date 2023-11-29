İsmail Kartal'dan sürpriz stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i

DANİMARKA TAKIMLARIYLA 4. KEZ

Nordsjaelland ile 2. kez karşılaşacak Fenerbahçe, Danimarka takımlarıyla bugüne kadar 3 kez kozlarını paylaştı. 2006-2007 sezonunda Randers ile eşleşen Kanarya, rakibini her iki maçta da mağlup etmeyi başarmıştı. Sarı-kırmızılılar gruplarda İstanbul'da Nordsjaelland ile oynadığı maçtan 3-1 galip ayrıldı.