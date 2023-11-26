Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, bugün evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde oynadığı son iki maçında 5 puan kaybetmesine rağmen milli araya ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde lider giren sarı-lacivertliler, bugün sahadan zaferle ayrılarak yeni bir serinin başlangıcını yapmak istiyor.

FENERBAHÇE - KARAGÜMRÜK MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Crespo (Zajc), İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

KARAGÜMRÜK: Emre, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent, Paoletti, Feghouli, Shukurov, Can, Güven, Serdar

FUTBOLCULAR SÖZ VERDİ

Taraftarının önünde üç puanı hanesine yazdırarak şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, öğrencilerinden zafer sözü aldı. Tecrübeli çalıştırıcının, öğrencilerine, "5 puan kaybettik. Buna dur demenin zamanı. Daha fazla kayıp yaşamak istemiyorum" dediği, futbolcuların da "Maçın öneminin farkındayız. Üç puanı alacağız" cevabını verdiği belirtildi.

FRED BELİRSİZ

Pendikspor maçında sakatlanan Fred'in milli aradan sonra takıma dönmesi bekleniyordu. Ancak Brezilyalı oyuncunun sakatlığı uzun sürdü. Cuma günü topla çalışmalara başlayan sambacının oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Teknik direktör İsmail Kartal, bugün sağlık heyetinden gelecek son rapora göre hareket edecek.

15. KEZ RAKİPLER

Fenerbahçe ve K.Gümrük, bugün 15. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 14 mücadelenin 9'unu sarı-lacivertliler kazandı. Kırmızısiyahlılar, 1 defa sahadan zaferle ayrılırken, 4 mücadelede taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe 24, K.Gümrük 14 kez gol sevinci yaşadı.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL CEZALI

Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartla bu sezonki 4. sarı kartına ulaşan Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel, cezalı ve bugünkü Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

CENGİZ FORMA BEKLİYOR

Antalyaspor maçında sakatlanan Cengiz Ünder, milli arada tamamen iyileşti. Takımla çalışmalara başlayan 26 yaşındaki yıldız, bugün K.Gümrük karşısında teknik direktör İsmail Kartal'dan görev bekliyor. Cengiz, maçın gidişatına göre görev alabilecek.