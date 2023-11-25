Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İsmail Yüksek 3 Alman ekibinin yakın markajında! Milli maçta takip ettiler

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İsmail Yüksek 3 Alman ekibinin yakın markajında! Milli maçta takip ettiler

İsmail Kartal'ın gelişiyle performansında yükseliş olan futbolculardan biri olan İsmail Yüksek, Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da ortaya koyduğu oyunla Avrupa devlerini peşine taktı. 3 Alman ekibinin yakın markajında olan genç oyuncu, A Milli Futbol Takımı'mızın Almanya ile oynadığı maçta da yakından takip edildi. İşte detaylar.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İsmail Yüksek 3 Alman ekibinin yakın markajında! Milli maçta takip ettiler

İsmail, 12 kez milli formayı giydi ve bu maçlarda 1 kez fileleri sarstı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İsmail Yüksek 3 Alman ekibinin yakın markajında! Milli maçta takip ettiler

İsmail Yüksek Fenerbahçe'nin satış listesinde olmasa da Sarı-Lacivertli kulübün 15 milyon Euro'dan daha az bir ücrete yıldız orta sahayı bırakmayacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İsmail Yüksek 3 Alman ekibinin yakın markajında! Milli maçta takip ettiler

YÜKSEKTEN UÇUYOR

Verilen her şansı iyi kullanan İsmail Yüksek, bu sezonla birlikte hem Fenerbahçe hem de Milli Takım orta sahasının vazgeçilmezi oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İsmail Yüksek 3 Alman ekibinin yakın markajında! Milli maçta takip ettiler

İsmail bu sezon sarı-lacivertli formayı 18 kez giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İsmail Yüksek 3 Alman ekibinin yakın markajında! Milli maçta takip ettiler

24 yaşındaki futbolcu bu müsabakalarda 1 gol ve 2 asist üretti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İsmail Yüksek 3 Alman ekibinin yakın markajında! Milli maçta takip ettiler

Milli oyuncunun bonservis değeri ise 5.5 milyon euro olarak biliniyor.

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