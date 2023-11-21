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Fenerbahçe'ye Süper Lig'den takviye! Devre arasında...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, rotayı Süper Lig'e çevirdi. Savunmaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 11:46
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Fenerbahçe'ye Süper Lig'den takviye! Devre arasında...

Fenerbahçe'nin devre arası transfer çalışmaları kapsamında öncelikli hedefleri arasında stoper takviyesi yer alıyor.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den takviye! Devre arasında...

Sarı-lacivertliler önce Djiku, Becao ve Serdar Aziz'in sakatlıkları nedeniyle sıkıntılar yaşamıştı.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den takviye! Devre arasında...

Teknik Direktör İsmail Kartal, Jayden Oosterwolde'yi stoperde kullanmak zorunda kalmıştı.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den takviye! Devre arasında...

Yönetim, tekrar aynı sorunların yaşanmaması için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den takviye! Devre arasında...

Çağlar Söyüncü, Sebastian Caceres gibi isimlerle ilgilenen Kanarya, Trendyol Süper Lig'den bir oyuncuyu listesine ekledi.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den takviye! Devre arasında...

Söz konusu isim, Çaykur Rizespor'da forma giyen Emirhan Topçu...

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den takviye! Devre arasında...

23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Karadeniz ekibiyle başarılı maçlar çıkarttı.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den takviye! Devre arasında...

Fenerbahçe, Emirhan için devre arasında Karadeniz kulübüyle bir görüşme yapacak.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den takviye! Devre arasında...

Genç oyuncu, dengeli bir stoper olması sebebiyle tercih ediliyor.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den takviye! Devre arasında...

Emirhan Topçu, bu sezon ligde 12 karşılaşmada forma giydi.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den takviye! Devre arasında...

Balıkesir doğumlu stoper golle buluşamazken, 2 asist yaptı.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den takviye! Devre arasında...

Oynadığı maçlarda 3 sarı kart görürken, hiç kırmızı kart görmedi.

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