Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Gelmeye sıcak bakıyor

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Gelmeye sıcak bakıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Lige verilen milli arayı fırsat bilerek transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı iki isim ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 11:38 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 12:53
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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Gelmeye sıcak bakıyor

Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Gelmeye sıcak bakıyor

Yarıştığı tüm kulvarlarda yoluna sonuna kadar devam etmek isteyen sarı-lacivertlilerde transfer hareketliliği arttı.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Gelmeye sıcak bakıyor

Kanarya ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Gelmeye sıcak bakıyor

Teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik görülen bölgeleri güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin önceliğiyse stoper transferi...

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Gelmeye sıcak bakıyor

Sarı-lacivertliler, bu sezon stoper bölgesindeki yer alan oyuncuların neredeyse hepsini sakatlığa kurban verdi.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Gelmeye sıcak bakıyor

Fenerbahçe'de Djiku, Becao, Serdar Aziz ve Luan Peres'in sakatlıkları bulunuyor.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Gelmeye sıcak bakıyor

UEFA Konferans Ligi'nde Ülker Stadı'nda oynanan Ludogorets maçı sonrası sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilen Alexander Djiku'nun milli ara sonrası oynanacak Fatih Karagümrük maçında sahada olması bekleniyor.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Gelmeye sıcak bakıyor

Pendikspor maçında sakatlanan ve hamstring grubunda (biseps femoris) tendonunun koptuğu açıklanan Rodrigo Becao'nun 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Gelmeye sıcak bakıyor

Ekim ayında sol ayak bileğinden artroskopi operasyonu geçiren Serdar Aziz'in kısa süre içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Gelmeye sıcak bakıyor

Sol dizinden bir operasyon geçiren Luan Peres'in ise sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Gelmeye sıcak bakıyor

Fenerbahçe'de üst üste yaşanan stoper sakatlıkları sonrası bu bölgeyi güçlendirmek için çalışmalar hızlandı.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Gelmeye sıcak bakıyor

Sezon başında Cengiz Ünder hamlesiyle dikkat çeken Fenerbahçe, Avrupa'da forma giyen bir millî yıldızı daha Türkiye'ye geri getirme hazırlığında...

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Gelmeye sıcak bakıyor

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ BOMBASI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; sarı-lacivertlilerin liste başına yazdığı isim Çağlar Söyüncü.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Gelmeye sıcak bakıyor

ATLETICO MADRID'DE MUTSUZ

Yaz döneminde bonservisi elinde olarak Leicester'dan ayrılıp Atletico Madrid'e transfer olan 27 yaşındaki millî yıldız İspanyol devinde az süre aldığı için mutsuz.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Gelmeye sıcak bakıyor

GELMEYE SICAK BAKIYOR

Başkent ekibiyle sadece 5 maçta toplam 74 dakika forma şansı bulan Çağlar, Kanarya'ya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Gelmeye sıcak bakıyor

A Millî Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda boy göstermek isteyen Çağlar Söyüncü, düzenli oynayabileceği bir takımda olma arzusunu gizlemezken en istekli taliplisi Fenerbahçe'nin ilgisini karşılıksız bırakmadı.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Gelmeye sıcak bakıyor

Tecrübeli savunmacının bu tavrının ardından sarı-lacivertliler İspanya'ya çıkarma yapacak.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Gelmeye sıcak bakıyor

Elini çabuk tutup bir an önce Çağlar'ı Kadıköy'e getirmek isteyen yönetim, Atletico Madrid'e sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunacak.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Gelmeye sıcak bakıyor

Çağlar Söyüncü bu sezon Atletico Madrid formasıyla 5 maça çıktı.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Gelmeye sıcak bakıyor

Milli oyuncu, gol ve asist katkısı üretemedi.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Gelmeye sıcak bakıyor

Çağlar'ın İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Gelmeye sıcak bakıyor

27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Gelmeye sıcak bakıyor

EMİRHAN TOPÇU DA LİSTEDE

Stopere en az iki takviye planlayan Fenerbahçe, Emirhan Topçu için de Rizespor'un kapısını çalacak.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Gelmeye sıcak bakıyor

23 yaşındaki stoper bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla 12 maça çıkarken, 2 asist kaydetti.

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