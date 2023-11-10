"Şike varsa hakem de var"

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, dünkü toplantının ardından çok sert konuştu. Bahis ve şike olaylarının çok ciddi bir şekilde araştırılması gerektiğinin altını çizen Koç, şunları söyledi: "Bahis ve şike varsa hakem vardır. Hakem olmadan olmuyor. Fenerbahçe olarak söylüyorum, araştırmaya başladık. Burada da bazı başkanlarımızın ciddi rahatsızlıkları olduğunu, alt ligden üst lige çıkan kulüplerin bazı konuları gündeme getirildi. Şike büyük bir sorundur. Kriptonun hayatımıza girmesiyle bu konunun daha geniş yayıldığını görüyoruz. Beni ve hepimizi en çok sevindiren, umut vadeden ortak bir zeminde ortak hareket kararı çıkması. Masadaki herkesin fikir birliği var; MHK'ler, federasyonlar değişiyor ama değişmeyen hakemler. 4 büyük kulübün aynı sayfada olmasına ihtiyaç var, bu sorunun dibine inmek için. TFF açıklama yapmış. Detaylı bakamadım. Toplantımız yoğundu. Bir şey varsa da çoğunluk benim açıklamalarımla ilgili. Gerekli görürsem açıklama yaparım. Bana gelen mesajlarda, halının altına süpürüldüğü söyleniyor."

YAPAY ZEKA SIKINTILI

Ali Koç, hakem atamalarında kullanılan yapay zekaya da artık güvenmediklerini söyledi: "Yapay zekanın işleyişinde sıkıntılar var. Atamalarda sıkıntılar daha da arttı. Çünkü, yapay zeka manipüle ediliyor. Yapay zekaya en sıcak kişilerden biriyim, tüm Kulüpler Birliği'nde bu sistemle ilgili tereddüt var."