Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazarlardan Ali Koç için flaş sözler! "Her şeyin bir sınırı var"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazarlardan Ali Koç için flaş sözler! "Her şeyin bir sınırı var"

Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Divan Kurulu'nda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Usta yazarlardan Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken ve Bülent Timurlenk, Ali Koç'un söylemleri hakkında konuştu. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 09:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazarlardan Ali Koç için flaş sözler! "Her şeyin bir sınırı var"

Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken ve Bülent Timurlenk, Ali Koç'un Divan Kurulu'ndaki açıklamaları hakkında konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazarlardan Ali Koç için flaş sözler! "Her şeyin bir sınırı var"

F.Bahçe, Trabzonspor'a yenilirken Ali Koç, Divan Kurulu'nda 3 saat konuştu ve çok ağır ithamlarda bulundu. Bu sözlere destek veren olurken, Cumhuriyet savcılarına görev çağrısı yapan da oldu. Özellikle "Hakemleri nerede görürseniz tepki gösterin, fotoğraflarını çekin" sözleri tartışma yarattı. Ne dersiniz?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazarlardan Ali Koç için flaş sözler! "Her şeyin bir sınırı var"

LEVENT TÜZEMEN: "TEHDİT DOLÜ SÖYLEMLER VAR"

"F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un söylemlerinde haklı olduğu yönler çok fazla. Özellikle hakemlerle ilgili serzenişleri doğru. Ancak üslubu çok ağır. MHK Başkanı'na, "Karakteri zayıf ve omurgasız" diyor. Erden Timur'un konuşma şekliyle dalga geçiyor ve üstüne "Seni Selahattin Baki'ye vereyim, bak ne yapar" diyor. Burası dağ başı mı? Başkan Koç'un üslubunda tehdit dolu söylemler var."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazarlardan Ali Koç için flaş sözler! "Her şeyin bir sınırı var"

"TFF BAŞKANI, MHK BAŞKANI VEYA HAKEMLER SALDIRIYA UĞRASA SORUMLUSU KİM OLACAK?"

"TFF Başkanı, MHK Başkanı veya hakemler sokakta yürürken saldırıya uğrasalar bunun sorumlusu kim olacak? Birileri çıkıp Koç Holding'e gidip birini tokatlasa, Ali Koç için "Nefes aldırmayın" dese olur mu? Ayrıca hakem dünyası ile ilgili bahsettiği isimlerle savcılığa başvurup dava açabilir."

"Ali Koç'un "Nefes aldırmayın" söyleminden sonra sosyal medyada açılan bir odada şöyle konuşuluyor: "Sıktıracaksın bunlardan birinin topuğuna, bak bakalım hata yapacaklar mı? Ali Şen olsaydı yaptırırdı…"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazarlardan Ali Koç için flaş sözler! "Her şeyin bir sınırı var"

ALİ GÜLTİKEN: "HER ŞEYİN BİR SINIRI VAR"

"Camiaların kendi menfaatlerini koruması açısından tepkilerini ortaya koymalarını makul görmek gerekir. Fakat her şeyin bir sınırı var. Bu kişilerin özgürlük alanını kısıtlamaya başladığı zaman ortaya istenmeyen farklı sonuçlar çıkabilir. Özellikle futbol konusunda fanatizmi çok derinden yaşıyoruz. Başkanın söylediklerini bir mesaj olarak algılayıp kendine görev çıkaranlar da olabilir. Bunlar hassas konular, dikkat etmek gerekir."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazarlardan Ali Koç için flaş sözler! "Her şeyin bir sınırı var"

GÜRCAN BİLGİÇ: "ALİ KOÇ ŞUNUN FARKINDA..."

"Ali Koç şunun farkında, eğer kamuoyu desteği olmazsa işler düzelmez. Çünkü yıllardır, aynı hakemler, farklı kulüpler ama benzer şikâyetlerle karşı karşıyayız. Koç, bu düzenin içinde olduğu varsayılan hakemlerin yaptıklarının farkında olduklarını, taraftara göstermek istiyor. Konuşma sırasında da "Beni yanlış anlamayın, demokratik davranışlarla bunu yapın" diyerek de farklı algılanmaların önüne geçti. Şu bir gerçek, futbolun sahada oynanması gerekiyor, buna hakemler de razı olmalı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazarlardan Ali Koç için flaş sözler! "Her şeyin bir sınırı var"

BÜLENT TİMURLENK: "ALİ BEY O CÜMLESİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİ"

"Ali Koç'un iddialarını Federasyon ve savcılar yüz yüze ifade alarak dinler, adı geçen kişilerin savunmasını alır, ortada bir suç varsa karara bağlar. Hakem camiasını tanımam, oyunu okuyabilmek için de eski hakemlere ihtiyacım yok. Bir konu daha var ki Ali Bey o cümlesini gözden geçirmeli. Kimsenin özel hayatını fotoğraflamaya veya rahatsızlık vermeye teşvik edemezsiniz."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazarlardan Ali Koç için flaş sözler! "Her şeyin bir sınırı var"

Murat Özbostan: Selim Soydan bana verdiği röportajda Ali Koç'a gönderilen VAR görüntüleri ile ilgili duyumlar olduğunu açık açık ifade etti. Sayın Soydan, F.Bahçe'nin hayattaki en önemli efsanelerinden bir tanesi ve şu anda sırf bu sözleri söylediği için F.Bahçe Kulübü'nden atılma ile karşı karşıya. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazarlardan Ali Koç için flaş sözler! "Her şeyin bir sınırı var"

LEVENT TÜZEMEN: "SOYDAN'IN F.BAHÇELİLİĞİN KİMSE TARTIŞAMAZ"

Selim Soydan'ın Fenerbahçeliliğini kimse tartışamaz. İnsanlar, bilgiye dayalı söylemleriyle gündem oluyor ama nedense eleştiriliyor. Selim Ağabey, Fatih Terim ile ve Galatasaray ile ilgili bazı bilgiler ortaya koyduğu zaman alkışlanıyor. F.Bahçe ile ilgili, bilgili yorum yaptığında ise kulüpten atılmaya çalışılıyor. Bu nasıl adalet! Soydan'a laf edenler, Ali Koç'un basın toplantısındaki sözlerine kulak kabartsınlar. O açıklamalardan bir sürü mahkemelik olay çıkar.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazarlardan Ali Koç için flaş sözler! "Her şeyin bir sınırı var"

ALİ GÜLTİKEN: "SOYDAN İLKELİ OLMAYI SEÇMİŞ"

Günümüzde özellikle sosyal medyanın da etkisiyle toplumsal linçler birkaç dakika içinde ortaya çıkabiliyor. Selim Soydan, F.Bahçe'nin çok önemli değerlerinden biri. Bu bilgilere net olarak sahip olmasa bu cümleleri kurmazdı. Bildiğinizi doğru söylemek mi yoksa birilerine daha şirin görünmek için susmak mı doğru olan. Çizgisi belli olan bir insan olarak Sayın Soydan ilkeli olmayı seçmiş.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazarlardan Ali Koç için flaş sözler! "Her şeyin bir sınırı var"

GÜRCAN BİLGİÇ: "SELİM AĞABEYİ BU KULÜPTEN ATMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"

Sondan başlıyayım; Selim Ağabey'i bu kulüpten atmaya kimsenin gücü yetmez. Ancak Selim Ağabey'e bilgi veren kişiyle, Erden Timur ile konuşanın aynı insan olduğu düşüncesindeyim. Çünkü neredeyse birebir ifadelerle olayı anlattılar. Bu konuda zaten hukuki girişimler de yapıldı. Eğer Erden Timur durumu ispatlarsa zaten sorunlar da kendiliğinden ortadan kalkacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazarlardan Ali Koç için flaş sözler! "Her şeyin bir sınırı var"

BÜLENT TİMURLENK: "SOYDAN'I GÖRDÜĞÜMDE CEKETİMİ İLİKLERİM"

Selim Soydan hem Fenerbahçe efsanesi hem de gördüğümde ceketimi iliklediğim, her zaman babacan tavırlarıyla karşılaştığım saygıdeğer bir ağabeydir. Bu sayfalarda Murat Özbostan'a yaptığı açıklamaların elbette ki arkasındadır. Kendisi bir Yüksek Divan Kurulu üyesi olarak bir sonraki toplantıda ya da genel kurulda Fenerbahçeli Selim Soydan olarak çıkar ve konuşur. Kimsenin Selim Soydan adına konuşmasına gerek yok.BÜLENT TİMURLENK: "SOYDAN'I GÖRDÜĞÜMDE CEKETİMİ İLİKLERİM"

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Bayern Münih maçında...
Değişim meğişim yok! Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinde 6'lıyla at pazarlığına devam
Boey'dan G.Saray'a rest! Kontrat görüşmeleri tıkandı
Olay yorum! "Samet üzerine yoğunlaşan eleştirilerin..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'nin rakiplerinin son durumu!
Dzeko ve Tadic devrede! Dikkat çeken konuşma
SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ
KAĞITHANE SU KESİNTİSİ
BAĞCILAR SU KESİNTİSİ
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bayern Münih Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar listesi Bayern Münih Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar listesi 09:49
Fenerbahçe'nin rakiplerinin son durumu! Fenerbahçe'nin rakiplerinin son durumu! 09:40
MİLAN PSG MAÇI CANLI İZLE MİLAN PSG MAÇI CANLI İZLE 09:33
Taraftarlar sabırsız! 'Arda Güler'i oynatın' Taraftarlar sabırsız! 'Arda Güler'i oynatın' 09:32
Dzeko ve Tadic devrede! Dikkat çeken konuşma Dzeko ve Tadic devrede! Dikkat çeken konuşma 09:29
Manchester City - Young Boys maçı ne zaman? Manchester City - Young Boys maçı ne zaman? 09:27
Daha Eski
Dortmund - Newcastle maçı hangi kanalda? Dortmund - Newcastle maçı hangi kanalda? 09:21
Olay yorum! "Samet üzerine yoğunlaşan eleştirilerin..." Olay yorum! "Samet üzerine yoğunlaşan eleştirilerin..." 09:06
Trabzonspor’da Konya mesaisi! Trabzonspor’da Konya mesaisi! 08:49
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Kasım bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Kasım bugün kimin maçı var? 07:41
Bailly: Özür dillerim Bailly: Özür dillerim 01:49
Durmak yasak Durmak yasak 01:46