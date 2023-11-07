FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazarlardan Ali Koç için flaş sözler! "Her şeyin bir sınırı var"

"TFF BAŞKANI, MHK BAŞKANI VEYA HAKEMLER SALDIRIYA UĞRASA SORUMLUSU KİM OLACAK?"

"TFF Başkanı, MHK Başkanı veya hakemler sokakta yürürken saldırıya uğrasalar bunun sorumlusu kim olacak? Birileri çıkıp Koç Holding'e gidip birini tokatlasa, Ali Koç için "Nefes aldırmayın" dese olur mu? Ayrıca hakem dünyası ile ilgili bahsettiği isimlerle savcılığa başvurup dava açabilir."

"Ali Koç'un "Nefes aldırmayın" söyleminden sonra sosyal medyada açılan bir odada şöyle konuşuluyor: "Sıktıracaksın bunlardan birinin topuğuna, bak bakalım hata yapacaklar mı? Ali Şen olsaydı yaptırırdı…"