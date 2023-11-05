FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic'e sert eleştiri! "Hiç maç kazandıramayacak mı?

"Orta sahadaki dalgakıranı Fred ile dört stoperi "sakata" gelmiş Fenerbahçe, konumu, iddiası ve performansından bağımsız en büyük belalısı, en azimli rakibi Trabzonspor'a nasıl bu kadar kolay teslim oldu Kadıköy'de? Hançeresi yırtılan 50 bin seyircisi önünde hem de!..