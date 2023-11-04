Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) hakemi Mete Kalkavan oldu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. İki takım arasında saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Furkan Ürün yapacak. Maçın 4. hakemi Sarper Barış Saka olacak. Mücadelede VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacakken, AVAR'da Özgür Yankaya ve Esat Sancaktar eşlik edecek.