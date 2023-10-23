Muhteşem Fener

Günler, haftalar, aylar geçiyor... Fenerbahçe de bu sezon rakiplerini devirmeye devam ediyor. Süper Lig ve Avrupa'da rakip tanımayan sarı-lacivertliler, bu kez evinde Hatayspor'u farklı geçti. Adeta rakibi sahasına hapseden bir futbolla maça başlayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 7. dakikada sezonun en skorer isimlerinden Sebastian Szymanski'nin golüyle öne geçti. Kilidi erken açan Fenerbahçe, rakibinin üstüne dalga dalga gitmeye devam etti. 15. dakikada Bright Osayi-Samuel ve 39'da sahneye çıkan Edin Dzeko durumu 3-0'a getirdi. Sarı-lacivertliler soyunma odasına çok rahat gitti.

FRİKİKTEN OLAĞANÜSTÜ GOLLER

İkinci yarıda Faouzi Ghoulam 55'te harika frikik golüyle kaleci Livakovic'i avladı. İrfan Can 63. dakikada Cezayirli oyuncuya adeta nazire yaptı. frikikte topun başına geçen yıldız oyuncu, Erce Kardeşler'i çaresiz bırakarak durumu 4-1'e getirdi. 90+4'te ise Aabid harika golüyle skoru belirledi: 4-2. Rakibine ilk yenilgisini yaşatan Fenerbahçe, bu sezon 17. maçını da kazandı. Liderliği G.Saray'dan geri alan sarılacivertliler, lige 9'da 9 ile girerek tarihte bu başarıyı yakalayan ilk takım oldu. Gözünü perşembe günü Avrupa'daki Ludogorets maçına çeviren Fenerbahçe'nin gelecek hafta ligdeki rakibi ise Pendikspor olacak.