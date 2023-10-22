FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan ilginç yasak!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde Hatayspor'u 4-2 mağlup etti.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşma sonrası açıklamalarında Osayi Samuel'e ilginç bir yasak getirdiğini açıkladı.

İŞTE KARTAL'IN O SÖZLERİ;

"OYUN OYNAMAK YASAK"

Kartal, Osayi Samuel'e PlayStation'ı yasakladığını söyledi. İsmail Kartal, "Osayi'nin hala eksikleri var, hala tam istediğim gibi değil. Dün akşam toplantı yaptık onunla. Gece yarılarına kadar oyun oynamak yok dedim, söz verdi oynamayacağını söyledi. Düzeltmesi gereken eksikleri var onları da düzeltirse 1. sınıf oyuncu olacak." dedi.