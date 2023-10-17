Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz

İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz

“Biz 4 kupaya da talibiz. Oyun gücümüz ve kadro kalitemizle 4 kupayı da kazanacak güce sahibiz. Oyuncular da bunun farkına vardı. Şu anda 16’da 16 yaptık ama bence yetmez. Henüz bir şey başarmış değiliz ama inşallah kazanacağız.”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 06:50
İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, dün Can Bartu Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Gündeme dair konuşan tecrübeli çalıştırıcı, şunları söyledi: "Biz 4 kupaya da talibiz. Oyun gücümüz ve kadro kalitemizle 4 kupayı da kazanabilecek güce sahibiz. Her zaman oyuncularıma 10'da 10'u, 15'te 15'i unutacağız ve bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağımızı söyledim. Bütün oyuncular da bunun farkına vardı. Şu anda 16'da 16 yaptık ama bence yetmez.

ANA HEDEF ŞAMPİYONLUK

Antrenör olarak oyuncularınıza neyi ne kadar anlatabiliyorsanız, o kadar antrenörsünüzdür. İyi çalışıp bugüne kadar geldik. Bir şey başarmış değiliz ama inşallah kazanacağız. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni de kazanabiliriz ama ana hedef şampiyonluk." Hatayspor maçına ilişkin de duygularını dile getiren Kartal, "Hatayspor iyi bir takım. Şu anda milli takımda 3 oyuncuları var. Volkan hoca güzel işler yapıyor. Takımın namağlup olması tesadüf değil. Bizim en önemli maç" dedi.

"KİMSE BİR YERE GİDEMEZ"

İsmail Kartal, devre arasında oyunculara teklif gelmesi halinde ise transfere izin vermeyeceğinin de altını çizdi: "Fenerbahçe'de hiçbir oyuncunun kafası karışmaz. Bu sene hiç kimse de bir yere gidemez!"

"BENİM İÇİN SORUN YOK"

Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanma kararına saygı duyduğunu vurgulayan İsmail Kartal, "30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacağını biliyoruz. Önümüzdeki günlerde bir değişiklik olur mu bilmiyoruz. Tabii bu benim için sorun oluşturmuyor. Bunun kararı federasyonla kulüp yönetimleri arasında olacak" dedi.

"MİLLİ TAKIMI TEBRIK EDİYORUM"

A Milli Takım'ın iki maçta gösterdiği performansa sevindiğini belirten İsmail Kartal, "Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Hedefine odaklanmış, forma için emek veren, formaya saygı duyan, çok yetenekli bir ekip oluştu. Hedef EURO 2024'te başarılı olmak ve gruptan çıkmak. Daha iyi yerlere gitmeliyiz" dedi.

"İZLEDİĞİMİZ OYUNCULAR VAR"

İsmail Kartal: "Ocak ayında ne olacağına dair bir öngörümüz yok. Şu anda bizim oyuncu izlemelerimiz devam ediyor. Planlama yaparken antrenör olarak kafanızda bir oyun kurgusu olması lazım. Transferi de buna göre yapmak gerekiyor. Sezon başında çok ince eledik ve sık dokuduk."

"DALGALANMA OLACAKTIR"

Dünyada hiçbir takımın sürekli yukarı yönlü performansa imza atamayacağını da sözlerine ekleyen İsmail Kartal, "Her zaman dalgalanmalar olur. İnşallah bize olmaz ama rakiplerde mutlaka olacaktır. Şampiyonluk yolunda Galatasaray dışında Beşiktaş, Trabzonspor ve Adana Demirspor var" diye konuştu.

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