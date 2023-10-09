FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun babasından transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu Beyaz TV'ye konuştu.
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu Beyaz TV'ye konuştu.
Sarı lacivertli formayla her geçen maç performansını katlayan ve artık Avrupa kulüplerinin de hedefi olan oğluyla ilgili konuşan baba Kadıoğlu, şu ifadelere yer verdi:
Ferdi daha da iyi olacak. Scoutların takibiyle ilgili bir şey diyemem. Ben şoförlüğünü yapıyorum. Saha içinde oyunu iyi görüyor, çok sabırlı ve çok çalışıyor.
Tekniği için küçüklüğünde uğraştım, gerisini kendi yaptı.
"ŞAMPİYON YAPIP GİDECEĞİZ"
Baba Kadıoğlu Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olacağını söyleyerek şampiyonluğun ardından Ferdi Kadıoğlu'nun transfer olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, "Bu sene, o sene olacak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız ve gideceğiz" açıklamasını yaptı.
"TRABZONSPOR'DAN TEKLİF GELMEDİ"
Kendilerinin Trabzonlu olduğunu belirten Feyzullah Kadıoğlu, oğlunun hangi lige gitmesini istediğine yönelik soruya, "Ben Trabzonluyum, daha önce Trabzonspor'dan teklif gelmedi. İspanya ve Almanya'ya gitmesini isterim. Ama büyük takıma gitmesini isterim. Burada kalıp seriye de bağlayabilir" cevabını verdi.
"FERDİ TÜRKÇE BİLİYOR"
Oğlunun Türkçe bildiğini de ilk kez açıklayan baba Kadıoğlu, "Ferdi, Türkçe biliyor ama yanlış kelime kullanır, siz gazeteciler de üzerine atlar" ifadelerini kullandı.
FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?
7 Ekim 1999 tarihinde Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine ESA Arnhem Youth takımında başladı. Ardından NEC Nijmegen altyapısına transfer oldu.
2016'da NEC Nijmegen'de A takıma yükseldi. 2018 yılında Fenerbahçe'ye 1.4 milyon euro karşılığında transfer oldu.
1.74 cm boyundaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, ay-yıldızlı formayla 11 maça çıktı.
Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 17 milyon euro...