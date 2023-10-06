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Ali Koç: Yapay zekayı bitirdiler

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, VAR'daki hakemlere dikkat çekti ve "Hakem atamalarında manipülasyon var! Yapay zekaya olan güvenimi bitirdiler" dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 06:50
Ali Koç: Yapay zekayı bitirdiler
Fenerbahçe başkanı Ali Koç, katıldığı bir TV programında VAR hakemleri konusunda açıklamalarda bulundu: "Hakemler arasında İzmir gurubu var, bunun sıkıntı yarattığı ve insanların artık seslendirdiği kulağımıza geliyor. Bir de Oğuz Sarvan grubu var. Arka planda onun olduğuna dair bilgiler geliyor. PMİK, hakemleri atayan komite. Burada Ahmet İbanoğlu, Tolga Özkalfa var. Bu atamalar hep 8 Mart etrafında oluyor. VAR'dan sorumlu kişi Tolga Özkalfa. Maaşlı bir profesyonel ama diş hekimi! Yurt dışından hastaları geliyormuş, 5 hakem seminerinden 3'üne katılamıyor! Alper Ulusoy ile Hakan Ceylan'a kalmış sistem! En büyük sorun, MHK Başkanı ve kurul üyeleri, performans incelemiyor. İstediklerini yapıyorlar. Hakem atamalarında manipülasyon var! Yapay zekaya olan güvenimi bitirdiler. Alper Ulusoy, Hakan Ceylan, Serkan Tokat, Koray Gencerler'in dikkatli bakılması gereken isimler olduğu konuşuluyor."yon var! Yapay zekaya olan güvenimi bitirdiler" dedi.
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