Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Spartak Trnava maçına hazır

Fenerbahçe Spartak Trnava maçına hazır

UEFA Konferans Ligi'nde de yoluna dolu dizgin devam eden ve grupta lider konumda bulunan Fenerbahçe 2. maçında yarın Slovakya ekibi Spartak Trnava ile kozlarını paylaşacak. Maç öncesi bütün hazırlıklar tamamladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 20:47
Fenerbahçe Spartak Trnava maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 2. maçında yarın Slovakya'nın Spartak Trnava ekibine konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesi son antrenmanını müsabakanın oynanacağı Antona Malatinskeho Stadı'nda gerçekleştirdi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların pas ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Sarı-lacivertliler, yarın TSİ 22.00'de Spartak Trnava ile karşılaşacak.

DİĞER
Deren Talu, annesi Defne Samyeli’nin izinde… Deren Talu’dan ‘kara melek’ pozları!
Irak'ın kuzeyine 3 günde 3'üncü harekat! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 22 terör hedefine bomba yağdı
Şenol Güneş: Lugano maçında oynamayacak!
G.Saray maçı sonrası kriz! Soruşturma...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin yıldızı ameliyat oldu!
Kartal'dan rotasyon sözleri! "Görüşme yapacağım"
BALLI MAHMUDİYE TARİFİ
Şişli'de sular ne zaman gelecek? (4 Ekim)
Maltepe'de sular ne zaman gelecek? (4 Ekim)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kara Kartal Lugano'ya hazır Kara Kartal Lugano'ya hazır 20:33
F.Bahçe'nin yıldızı ameliyat oldu! F.Bahçe'nin yıldızı ameliyat oldu! 20:12
Ronaldo'ya kötü haber! Ronaldo'ya kötü haber! 20:09
Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası açıklaması! Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası açıklaması! 20:06
Kartal'dan rotasyon sözleri! "Görüşme yapacağım" Kartal'dan rotasyon sözleri! "Görüşme yapacağım" 19:36
G.Saray'dan İngiltere'ye tepki açıklaması! G.Saray'dan İngiltere'ye tepki açıklaması! 19:32
Daha Eski
Şenol Güneş: Lugano maçında oynamayacak! Şenol Güneş: Lugano maçında oynamayacak! 18:27
Aboubakar'a milli görev Aboubakar'a milli görev 17:48
Marc Marquez'den ayrılık kararı! Marc Marquez'den ayrılık kararı! 17:39
F.Bahçe kafilesi Slovakya'da! F.Bahçe kafilesi Slovakya'da! 17:33
Joventut Badalona - Beşiktaş basketbol maçı saat kaçta? Joventut Badalona - Beşiktaş basketbol maçı saat kaçta? 16:48
Hırvatistan - Türkiye maçına büyük ilgi! Hırvatistan - Türkiye maçına büyük ilgi! 16:40