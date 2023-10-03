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Fenerbahçe - Spartak Trnava maçını Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek!

UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda Fenerbahçe deplasmanda Slovak temsilcisi Spartak Trnava'ya konuk olacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann yönetecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 11:51
Fenerbahçe - Spartak Trnava maçını Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek!

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda deplasmanda Slovak temsilcisi Spartak Trnava ile oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, 5 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Anton Malatinsky Stadyumu'nda oynanacak bu mücadelede Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak. Stegemann'ın yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.

Maçta VAR koltuğunda Benjamin Brand, AVAR'da Christian Dingert oturacak.

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