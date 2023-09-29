10 numara şov

Fenerbahçe'nin Başakşehir zaferinin altında Szymanski imzası vardı. İlk 20 dakikada 3 gol bulan sarı-lacivertlilerde başrolü 24 yaşındaki 10 numara kaptı. 5'te Djiku'nun açtığı gol perdesinde atağın başlangıcında korneri kullanan Szymanski'ydi. Duarte'nin kendi ağlarını havalandırmasının ardından 20. dakikada maçın yıldızı genç 10 numara akıl dolu bir gol kaydetti. Cemali Sertel'in hatalı pasında ceza yayı önünde topla buluşan Szymanski, köşeye giden çok şık bir plaseyle ağları havalandırdı.

POLONYALI, GOLÜ ADETA KOKLUYOR

İkinci yarıda da skor avantajıyla rakibini baskı altına alan Fenerbahçe'de gol perdesini adeta maç sonu galası yapar gibi Szymanski kapattı. 90 dakika sahada kalan Polonyalı yıldız, hücumda sarı-lacivertlilerin kalbi gibi hareket ederken, golü koklamasını da çok iyi biliyor. 80. dakikada Tadic'in altı pas önüne yaptığı ortada Batshuayi kafa ile topu indirdi. Szymanski yakın mesafeden topu boş kaleye gönderip sonucu ilan etti. Genç 10 numara, bu sezon şu ana kadar 13 maçta 7 gol, 4 asist katkısıyla taraftarları şimdiden mest etti.

PROFESÖR TADIC ASiSTiNi YAPTI

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Tadic, Başakşehir karşısında klasını konuşturdu. Farkı 2'ye çıkaran golde Dzeko'yu golle buluşturan 34 yaşındaki tecrübeli sol açık, ligde 6 hafta sonra skor katkısı yaptı. Tadic, ilk hafta Kadıköy'de 2-1 kazanılan Gaziantep FK maçında asist yapmıştı. Ondan sonra ligde skor katkısı yapamayan Sırp hücumcu, Konferans Ligi'nde ise 4 golün altına imza atmıştı. Tadic, bu sezon 13 maçta 4 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

BATSMAN SAHNE ALDI

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Batshuayi, oyuna sonradan girdi, asistini yaptı. 64'te Dzeko'nun yerine giren 29 yaşındaki santrfor, 80'de Szymanski'ye kafayla çok şık bir asist yaptı. Tecrübeli forvet, bu sezon 9 maçta 3 gol, 2 asist yaparken, ligde ilk kez skor katkısı sağladı.

DJIKU'DAN TAM İSABET

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki Ganalı stoperi Djiku, Başakşehir önünde şık bir voleyle gol perdesini açan isim oldu. Bu sezon 9 maça çıkan tecrübeli savunmacı, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı. Djiku, geçirdiği sakatlık sonrasında 73'te yerini Serdar Aziz'e bıraktı.

"13'TE 13'E BAKMIYORUZ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Başakşehir zaferini değerlendirdi. "İlk 30 dakika planladığım gibi gitti" diyen Kartal, "Sonra 3-0'ın getirdiği rahatlıkla da oyuncularım topun bizde kalacağı şekilde oynadı. Oyunu domine ettik. Başakşehir gibi güçlü bir takıma karşı kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. Doğru yoldayız. Bugün de gelişimimizle ilgili güzel işler yaptık" dedi. Hedeflerine emin adımlarla gittiklerini belirten başarılı hoca, "13'te 13 falan, bu tip şeylere bakmıyoruz. Biz her maç, en önemli maçı oynayacağız şeklinde bakıyoruz" diye umut dağıttı.

ORKESTRA ŞEFİ FRED

Fenerbahçe'nin Başakşehir galibiyetinde büyük pay sahiplerinden birisi de Fred'di. 30 yaşındaki Brezilyalı maestro, orta sahada pas bağlantılarını çok iyi yaparken, Başakşehir hücumcularına da fırsat vermedi. Sambacı, 63. dakikada yerini Mert Hakan'a bıraktı.