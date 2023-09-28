Osayi Samuel neden kadroda yok! İsmail Kartal açıkladı!

Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk edecek.

Bu kritik maç öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

İsmail Kartal: "Başakşehir iyi bir takım. Çağdaş Hoca'nın gelmesi ve yeni transferlerle oyun kalitelerini arttırdılar. İstanbulspor maçında bunu gösterdiler. İki takımın da eksikleri var. Maç maç bakıyoruz. Maça çok iyi hazırlandık. Oyunumuzu her hafta küçük dokunuşlarla geliştirmeye devam ediyoruz. Bundan sonraki maçlarda çok daha etkili ve güçlü Fenerbahçe sahada olacaktır. İyi mücadele ederek 3 puanı kazanmak istiyoruz."

OSAYI NEDEN YOK?

Başarılı sağ bek oyuncusu hakkında konuşan Kartal, "Bright Osayi-Samuel'in kaburgalarında ufak bir ezilme vardı. Çok yük bindi, çok maç oynadı. Risk almak istemedik ve dinlendirmeye karar verdik." dedi.