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Bileği bükülmüyor

İsmail Kartal, iki ayrı dönemde ligde çıktığı 12 deplasman maçında da yenilmedi. Bu sezon dış sahada gol de yemediler

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 06:50
Bileği bükülmüyor
Fenerbahçe'nin başında tarih yazan İsmail Kartal birçok farklı kategoride başarılar elde etti. Kanarya'nın kulübesinde ikinci dönemini yaşayan deneyimli çalıştırıcının deplasmanda yenilmezlik serisi 12 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, Avrupa Kupaları ön elemeleri ve grup maçı ile Süper Lig'de deplasmanda 6 karşılaşmaya çıktı. Zimbru, Maribor, Twente, Samsunspor, Ankaragücü ve Alanyaspor mücadelelerinde kalesinde gol görmedi. Fenerbahçe 26 sezon sonra ilk 3 deplasman maçında gol yemeden galip geldi.
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