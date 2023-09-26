Bileği bükülmüyor

Fenerbahçe'nin başında tarih yazan İsmail Kartal birçok farklı kategoride başarılar elde etti. Kanarya'nın kulübesinde ikinci dönemini yaşayan deneyimli çalıştırıcının deplasmanda yenilmezlik serisi 12 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, Avrupa Kupaları ön elemeleri ve grup maçı ile Süper Lig'de deplasmanda 6 karşılaşmaya çıktı. Zimbru, Maribor, Twente, Samsunspor, Ankaragücü ve Alanyaspor mücadelelerinde kalesinde gol görmedi. Fenerbahçe 26 sezon sonra ilk 3 deplasman maçında gol yemeden galip geldi.