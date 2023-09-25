FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan bomba itiraf! Fred...

Sezon başında takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri çekti.
Sezon başında takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri çekti.
Sarı-lacivertliler birçok yıldızı renklerine bağlayarak kadrosunu önemli ölçüde yeniledi.
Özellikle Edin Dzeko ve Dusan Tadic takviyeleriyle büyük ses getiren Kanarya'nın en çok konuşulan transferlerinden biri de Fred oldu.
Fenerbahçe adı Galatasaray ile de anılan Brezilyalı yıldızla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, Fred'in bonservisi için Manchester United Kulübüne 9 milyon 743 bin 589 Euro bonservis bedelinin 4 sene içinde 8 eşit taksitte ödeneceği belirtilerek, "FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır." denildi.
30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe kariyerine iyi bir başlangıç yaptı.
Sambacı yıldız, sarı-lacivertli formayla 7 maçta forma giyerken, 2 asistlik bir performans sergiledi.
Fred sergilediği performansla da taraftarın beğenisini kazandı.
Fenerbahçe'nin Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, 2017'de de sarı-lacivertlilerin gündemine gelmişti.
O dönem Shakhtar Donetsk'te oynayan Sambacı için Ukrayna ekibi, 50 milyon Euro bonservis istemişti.
Aynı dönemde doping yaptığı belirlenen Brezilyalı, 41 maçta oynayamamıştı.
Eski başkan Aziz Yıldırım o dönem almak istemişti.
"İYİ Kİ ALMADIK"
Ancak Yıldırım'ın doping cezası sonrasında 'iyi ki yüksek fiyat çektiler de almadık' dediği iddia edildi.