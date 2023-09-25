Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan bomba itiraf! Fred...

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan bomba itiraf! Fred...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon çıktığı 12 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, kadrosuna kattığı yıldız isimlerle büyük yankı uyandırdı. Sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden biri de Fred oldu. Fenerbahçe adı ezeli rakibi Galatasaray ile de anılan Brezilyalı yıldızla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu gösterdiği performansla kısa süre içerisinde beğeni toplarken, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın Fred ile ilgili flaş ifadeler kullandığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 11:21
FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan bomba itiraf! Fred...

Sezon başında takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri çekti.

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan bomba itiraf! Fred...

Sarı-lacivertliler birçok yıldızı renklerine bağlayarak kadrosunu önemli ölçüde yeniledi.

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan bomba itiraf! Fred...

Özellikle Edin Dzeko ve Dusan Tadic takviyeleriyle büyük ses getiren Kanarya'nın en çok konuşulan transferlerinden biri de Fred oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan bomba itiraf! Fred...

Fenerbahçe adı Galatasaray ile de anılan Brezilyalı yıldızla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan bomba itiraf! Fred...

Fenerbahçe'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, Fred'in bonservisi için Manchester United Kulübüne 9 milyon 743 bin 589 Euro bonservis bedelinin 4 sene içinde 8 eşit taksitte ödeneceği belirtilerek, "FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır." denildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan bomba itiraf! Fred...

30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe kariyerine iyi bir başlangıç yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan bomba itiraf! Fred...

Sambacı yıldız, sarı-lacivertli formayla 7 maçta forma giyerken, 2 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan bomba itiraf! Fred...

Fred sergilediği performansla da taraftarın beğenisini kazandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan bomba itiraf! Fred...

Fenerbahçe'nin Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, 2017'de de sarı-lacivertlilerin gündemine gelmişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan bomba itiraf! Fred...

O dönem Shakhtar Donetsk'te oynayan Sambacı için Ukrayna ekibi, 50 milyon Euro bonservis istemişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan bomba itiraf! Fred...

Aynı dönemde doping yaptığı belirlenen Brezilyalı, 41 maçta oynayamamıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan bomba itiraf! Fred...

Eski başkan Aziz Yıldırım o dönem almak istemişti.

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