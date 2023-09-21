Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE MAÇI EXXEN ŞİFRESİZ CANLI İZLE - Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı ne zaman, hangi kanalda?

FENERBAHÇE MAÇI EXXEN ŞİFRESİZ CANLI İZLE - Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı ne zaman, hangi kanalda?

FENERBAHÇE NORDSJAELLAND - UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, H grubundaki ilk maçına evinde çıkacak. Fenerbahçe, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakada Macar hakem Gergo Bogar düdük çalacak. Fenerbahçe, kazanarak taraftarı önünde grubun ilk galibiyetini almak istiyor. Danimarka Süper Ligi’nde 8 maça çıkan Nordsjaelland, Kopenhag'ın ardından ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'den başka eksik bulunmuyor. Müsabakayı canlı şifresiz izlemek isteyen sporseverler, "Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı canlı izle, Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı canlı şifresiz izle, Fenerbahçe maçı canlı izle, Fenerbahçe maçı ne zaman?" ifadeleri ile detayları araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 12:20
FENERBAHÇE MAÇI EXXEN ŞİFRESİZ CANLI İZLE - Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Nordsjaelland maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam eden Fenerbahçe, ilk maçında Nordsjaelland ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - NORDSJAELLAND MAÇI NE ZAMAN? FB MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı 21 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Müsabakayı Exxen'de canlı izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE GRUPLARDA İLK KEZ

UEFA'nın 2021-2022 sezonunda uygulamaya koyduğu Avrupa Konferans Ligi'nde sarı-lacivertliler, 9. kez mücadele edecek. O sezonun son 16 play-off turunda Slavia Prag takımıyla eşleşen Fenerbahçe, bu sezon da eleme turlarında 6 maça çıktı. Konferans Ligi'nde toplam 8 kez sahaya çıkan Kanarya, 6 galibiyet, 2 mağlubiyet elde ederken, rakip filelere 25 gol gönderip kalesinde 8 gol gördü.

AVRUPA'DA 261. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 260 kez boy gösterdi. Bu süreçte 101 galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya rakip fileleri 347 kez havalandırırken, kalesinde ise 369 gol gördü.

KADIKÖY'DE SON 9 AVRUPA MAÇINI KAYBETMEDİ

Bu sezon Konferans Ligi'nde sahasında 3 maçı da kazanan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde evinde 6 maça çıktı. Sarı-lacivertliler son 9 maçın 8'inde galibiyet sevinci yaşarken, bir maçta da beraberlik elde etti.

DANİMARKA TAKIMLARIYLA 3. KEZ

Nordsjaelland ile ilk kez karşılaşacak Fenerbahçe, Danimarka takımlarıyla bugüne kadar 2 kez kozlarını paylaştı. 2006-2007 sezonunda Randers ile eşleşen Kanarya, rakibini her iki maçta da mağlup etmeyi başarmıştı.

10 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Sezona UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme karşılaşmaları ile başlayan sarı-lacivertliler, 3 turda toplam 6 maça çıkarken, tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'e de galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, ligde 4 maçta 4 galibiyetle 12 puan topladı. Bu maçlarda toplam 29 gole imza atarken, kalesinde 5 gol gördü.

YENİ TRANSFERLERİN GOL KATKILARI

Fenerbahçe'de yeni transferler performansları ile önemli rol oynadı. Sarı-lacivertlilerin galibiyet serisinde Edin Dzeko, 6 gol 5 asistle ön plana çıktı. Sebastian Szymanski, 5 gol 4 asistlik performans sergilerken, Dusan Tadic ise 4 gol, 2 asist yaparak toplam 6 gol katkısı üretti.

NORDSJAELLAND'IN LİGDE ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR

Danimarka Süper Ligi'nde 8 maça çıkan Nordsjaelland, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 17 puanla, lider Kopenhag'ın 2 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ligde 21 golle en golcü takım konumunda bulunuyor.

GERGO BOGAR DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Nordsjaelland arasında oynanacak müsabakada Macar hakem Gergo Bogar düdük çalacak. Bogar'ın yardımcılıklarını Theodoros Georgiou ve Balazs Szalai yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ferenc Karako olacak. Zorlu mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Tamas Bognar olacakken, AVAR'da Istvan Vad eşlik edecek.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Ateş Kuşları yeni bölümüyle çok konuşulacak! Gülayşe, yeni kavuştuğu babasını kaybediyor!
Sözcü gazetesinden yeni skandal! Fransız dergi "Atatürk'ün mirasına Erdoğan sahip çıkıyor" derken CHP'nin yalan makinesinden algı operasyonu
G.Saray maçının ardından flaş sözler! "Bu bir uyarıdır"
G.Saray'da Devler Ligi'nden sonra ipler koptu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Balkan rüzgarı!
Kadıköy'de zafer gecesi! İşte F.Bahçe'nin 11'i
CUMA MESAJLARI RESİMLİ 🤲 | 2023 yeni, farklı ve anlamlı Cuma mesajları 🌹
YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULA 2023 - YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?
MEVLİD KANDİLİ 2023 NE ZAMAN? - Mevlid Kandili mesajları dualı (Resimli)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F. Bahçe - Nordsjaelland maçı saat kaçta? F. Bahçe - Nordsjaelland maçı saat kaçta? 11:59
"Kiralık olarak geldim ama..." "Kiralık olarak geldim ama..." 11:53
Atalanta - Raków maçı saat kaçta? Atalanta - Raków maçı saat kaçta? 11:49
Trendyol 1. Lig'e 6. hafta maçları! Trendyol 1. Lig'e 6. hafta maçları! 11:46
Rangers - Real Betis maçı saat kaçta? Rangers - Real Betis maçı saat kaçta? 11:43
F.Bahçe'de Balkan rüzgarı! F.Bahçe'de Balkan rüzgarı! 11:38
Daha Eski
Stefan Kuntz: En büyük hayalim... Stefan Kuntz: En büyük hayalim... 11:37
Sparta Prag - Aris Limassol maçı saat kaçta? Sparta Prag - Aris Limassol maçı saat kaçta? 11:28
Brighton - AEK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi Brighton - AEK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi 10:59
Ajax - Marsilya maçı saat kaçta? Ajax - Marsilya maçı saat kaçta? 10:46
Grabara'dan çirkin paylaşım! Grabara'dan çirkin paylaşım! 10:45
F.Bahçe'de Livakovic'ten transfer itirafı! Modric... F.Bahçe'de Livakovic'ten transfer itirafı! Modric... 10:37