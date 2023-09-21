Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 3-1 Nordsjaelland (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Konferans Ligi

Fenerbahçe 3-1 Nordsjaelland (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Konferans Ligi

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile kozlarını paylaştı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan sarı-lacivertliler gruba galibiyetle başladı. Kanarya'ya 3 puanı getiren golleri Crespo, Batshuayi ve Serdar Aziz kaydetti. Nordsjaelland'ın tek golü Villadsen'den geldi. İşte Fenerbahçe - Nordsjaelland maçıyla ilgili tüm detaylar ve özet...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 21:38 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 21:46
Fenerbahçe 3-1 Nordsjaelland (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başladı. H Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı konuk etti. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede Macar hakem Gergo Bogar düdük çaldı.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Fenerbahçe, gruba galibiyetle başladı. Kanarya'ya 3 puanı getiren golleri 24. dakikada Miguel Crespo, 30. dakikada Michy Batshuayi ve 47. dakikada Serdar Aziz kaydetti. Nordsjaelland'ın tek golü Villadsen'den geldi.

GALİBİYET SERİSİ SÜRÜYOR!

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde müthiş bir grafik çizen Fenerbahçe, bu sezon çıktığı tüm resmi maçlardan galibiyetle ayrıldı. Nordsjaelland'ı da deviren Kanarya, bu sezon üst üste 11. maçını kazanmış oldu.

BAKAN BAK İLE MONTELLA KARŞILAŞMAYI İZLEDİ

Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Bakan Bak, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella ile karşılaşmayı tribünden takip etti.

FERDİ RİSKE EDİLMEDİ

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Nordsjaelland müsabakasında riske edilmedi. Kısa süreli sakatlığının ardından Antalyaspor müsabakasında forma giyen Ferdi Kadıoğlu, tedbir amacıyla Nordsjaelland maçında kadroda yer almadı.

LIVAKOVIC FENERBAHÇE İLE İLK AVRUPA MAÇINDA

Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, Fenerbahçe ile ilk Avrupa maçına çıktı.

Antalyaspor karşısında ligde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen Dominik Livakovic, Nordsjaelland maçıyla ilk Avrupa maçına da çıkmış oldu. Sarı-lacivertli taraftalar, 28 yaşındaki file bekçisine maç öncesinde yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.

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