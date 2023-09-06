Haberler Fenerbahçe Zlatko Dalic Livakovic'in transferi hakkında konuştu! "Fenerbahçe'yi gitmesi..."

Zlatko Dalic Livakovic'in transferi hakkında konuştu! "Fenerbahçe'yi gitmesi..."

Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Dominik Livakovic ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. 28 yaşındaki kalecinin transferi için milli takım hocası Zlatko Dalic yıldız ismin Fenerbahçe kararını yorumladı.İşte Dalic'in sözleri... | FB SPOR HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 13:20
Zlatko Dalic Livakovic'in transferi hakkında konuştu! "Fenerbahçe'yi gitmesi..."

Fenerbahçe'de transfer tahtasının kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalar sürüyor.

Zlatko Dalic Livakovic'in transferi hakkında konuştu! "Fenerbahçe'yi gitmesi..."

Sarı lacivertliler yaz transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

Zlatko Dalic Livakovic'in transferi hakkında konuştu! "Fenerbahçe'yi gitmesi..."

Yönetim geçtiğimiz sezonlara göre yıldız futbolcular üzerine yoğunlaştı.

Zlatko Dalic Livakovic'in transferi hakkında konuştu! "Fenerbahçe'yi gitmesi..."

Bu oyunculardan biri de Hırvat kaleci Dominik Livakovic'ti.

Zlatko Dalic Livakovic'in transferi hakkında konuştu! "Fenerbahçe'yi gitmesi..."

Kanarya, uzun süredir peşinde olduğu başarılı file bekçisiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Zlatko Dalic Livakovic'in transferi hakkında konuştu! "Fenerbahçe'yi gitmesi..."

Sarı lacivertli kulüpten yapılan KAP'a yapılan açıklamada, 5 yıllık sözleşme imzalanan Hırvat kaleci için 6.65 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği kaydedildi.

Zlatko Dalic Livakovic'in transferi hakkında konuştu! "Fenerbahçe'yi gitmesi..."

Ayrıca Livakovic için 950 bin Euro da şartlara bağlı bonus ödeneceği bildirildi.

Zlatko Dalic Livakovic'in transferi hakkında konuştu! "Fenerbahçe'yi gitmesi..."

Hırvat oyuncunun Fenerbahçe tercihi üzerine milli takımdan hocası Zlatko Dalic'ten flaş açıklamalar geldi.

Zlatko Dalic Livakovic'in transferi hakkında konuştu! "Fenerbahçe'yi gitmesi..."

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Hırvat basınından derlediği habere göre, Dalic, Livakovic'in Fenerbahçe tercihine dair konuştu.

Zlatko Dalic Livakovic'in transferi hakkında konuştu! "Fenerbahçe'yi gitmesi..."

İşte Dalic'in o sözleri...

Zlatko Dalic Livakovic'in transferi hakkında konuştu! "Fenerbahçe'yi gitmesi..."

"Livakovic Fenerbahçe'ye transfer oldu"

Zlatko Dalic Livakovic'in transferi hakkında konuştu! "Fenerbahçe'yi gitmesi..."

"Bu karardan dolayı sevinçliyim"

Zlatko Dalic Livakovic'in transferi hakkında konuştu! "Fenerbahçe'yi gitmesi..."

"O artık eskisinden daha mutlu"

Zlatko Dalic Livakovic'in transferi hakkında konuştu! "Fenerbahçe'yi gitmesi..."

"Her ne kadar istediği bu olsa da kariyerinin sonuna kadar Dinamo'nun kalecisi olarak kalamazdı"

Zlatko Dalic Livakovic'in transferi hakkında konuştu! "Fenerbahçe'yi gitmesi..."

"Artık Dinamo'dan ayrılmalıydı"

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