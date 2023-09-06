Zlatko Dalic Livakovic'in transferi hakkında konuştu! "Fenerbahçe'yi gitmesi..."

Fenerbahçe'de transfer tahtasının kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalar sürüyor.
Sarı lacivertliler yaz transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katmıştı.
Yönetim geçtiğimiz sezonlara göre yıldız futbolcular üzerine yoğunlaştı.
Fenerbahçe'de transfer tahtasının kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalar sürüyor.
Sarı lacivertliler yaz transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katmıştı.
Yönetim geçtiğimiz sezonlara göre yıldız futbolcular üzerine yoğunlaştı.
Bu oyunculardan biri de Hırvat kaleci Dominik Livakovic'ti.
Kanarya, uzun süredir peşinde olduğu başarılı file bekçisiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan KAP'a yapılan açıklamada, 5 yıllık sözleşme imzalanan Hırvat kaleci için 6.65 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği kaydedildi.
Ayrıca Livakovic için 950 bin Euro da şartlara bağlı bonus ödeneceği bildirildi.
Hırvat oyuncunun Fenerbahçe tercihi üzerine milli takımdan hocası Zlatko Dalic'ten flaş açıklamalar geldi.
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Hırvat basınından derlediği habere göre, Dalic, Livakovic'in Fenerbahçe tercihine dair konuştu.
"O artık eskisinden daha mutlu"
"Her ne kadar istediği bu olsa da kariyerinin sonuna kadar Dinamo'nun kalecisi olarak kalamazdı"
"Artık Dinamo'dan ayrılmalıydı"
"Kariyerinde yeni bir şeyler denemeliydi." ifadelerini kullandı.