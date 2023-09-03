Ankaragücü - Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı!

Ankaragücü ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya gelecek. Henüz galibiyeti olmayan Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak müsabakada 3 puanla tanışmak istiyor. İlk 2 maçını kazanan konuk ekip Fenerbahçe ise yoluna kayıpsız devam etmeyi amaçlıyor.

Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği kritik müsabakanın VAR hakemi açıklandı. Ankaragücü - Fenerbahçe karşılaşmasında VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev yapacak. Ulusoy'a AVAR'da Suat Arslanboğa ile Mustafa Emre Eyisoy eşlik edecek.