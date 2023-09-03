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Ankaragücü - Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Zorlu karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu. Ankaragücü - Fenerbahçe maçında VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 12:53
Ankaragücü - Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı!

Ankaragücü ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya gelecek. Henüz galibiyeti olmayan Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak müsabakada 3 puanla tanışmak istiyor. İlk 2 maçını kazanan konuk ekip Fenerbahçe ise yoluna kayıpsız devam etmeyi amaçlıyor.

Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği kritik müsabakanın VAR hakemi açıklandı. Ankaragücü - Fenerbahçe karşılaşmasında VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev yapacak. Ulusoy'a AVAR'da Suat Arslanboğa ile Mustafa Emre Eyisoy eşlik edecek.

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