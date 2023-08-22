Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Kale değişiyor! Altay Bayındır İngiliz devine, Livakovic Fenerbahçe'ye...

TRANSFER HABERİ | Kale değişiyor! Altay Bayındır İngiliz devine, Livakovic Fenerbahçe'ye...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da yaşanan gelişmeler yurt dışından duyuruldu. Gelen haberlere göre sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, kısa süre içerisinde İngiliz deviyle anlaşmaya varacak. Fenerbahçe'nin uzun süredir yolunu gözlediği Livakovic transferinde ise Kanarya mutlu sona çok yakın. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 19:45 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 20:05
TRANSFER HABERİ | Kale değişiyor! Altay Bayındır İngiliz devine, Livakovic Fenerbahçe'ye...

Trendyol Süper Lig'e iyi bilr başlangıç yapan Fenerbahçe rotasını transfere çevirdi.

TRANSFER HABERİ | Kale değişiyor! Altay Bayındır İngiliz devine, Livakovic Fenerbahçe'ye...

Sarı-lacivertliler bu sezon yaptığı takviyelerle dikkatleri üzerine çekti.

TRANSFER HABERİ | Kale değişiyor! Altay Bayındır İngiliz devine, Livakovic Fenerbahçe'ye...

Kurmaylar kadroya Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Fred gibi isimleri dahil etti.

TRANSFER HABERİ | Kale değişiyor! Altay Bayındır İngiliz devine, Livakovic Fenerbahçe'ye...

Ancak yönetim, bu isimlerle kalmak istemiyor.

TRANSFER HABERİ | Kale değişiyor! Altay Bayındır İngiliz devine, Livakovic Fenerbahçe'ye...

Kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, eksik bölgelere takviyeler yapmaya devam ederken, değiştirmek istedikleri oyuncularla da yolları ayırıyor.

TRANSFER HABERİ | Kale değişiyor! Altay Bayındır İngiliz devine, Livakovic Fenerbahçe'ye...

Bir süredir eleştirilerin odağında yer alan Altay Bayındır, transfer görüşmeleri için yönetimden izin aldı.

TRANSFER HABERİ | Kale değişiyor! Altay Bayındır İngiliz devine, Livakovic Fenerbahçe'ye...

Altay son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında perşembe günü Hollanda ekibi FC Twente ile oynanacak maçın hazırlıklarında yer almadı.

TRANSFER HABERİ | Kale değişiyor! Altay Bayındır İngiliz devine, Livakovic Fenerbahçe'ye...

aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in The Athletic'ten derlediği habere göre İngiliz devi Manchester United, Altay Bayındır'ı sağlık kontrolünden geçiriyor.

TRANSFER HABERİ | Kale değişiyor! Altay Bayındır İngiliz devine, Livakovic Fenerbahçe'ye...

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano ise Kırmızı Şeytanlar'ın milli kaleci için Fenerbahçe ile 7 milyon euroya anlaştığını yazdı.

TRANSFER HABERİ | Kale değişiyor! Altay Bayındır İngiliz devine, Livakovic Fenerbahçe'ye...

Fenerbahçe ise Dominik Livakovic'i açıklamaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ | Kale değişiyor! Altay Bayındır İngiliz devine, Livakovic Fenerbahçe'ye...

4+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Hırvat kalecinin 24 saat içerisinde sarı-lacivertlilere katılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ | Kale değişiyor! Altay Bayındır İngiliz devine, Livakovic Fenerbahçe'ye...

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e 9+1 milyon euro bonservis ödeyecek.

TRANSFER HABERİ | Kale değişiyor! Altay Bayındır İngiliz devine, Livakovic Fenerbahçe'ye...

Ayrıca Livakovic, sarı-lacivertlilerden yıllık 2 milyon euro kazanacak.

TRANSFER HABERİ | Kale değişiyor! Altay Bayındır İngiliz devine, Livakovic Fenerbahçe'ye...

Ayrıca Livakovic, sarı-lacivertlilerden yıllık 2 milyon euro kazanacak.

TRANSFER HABERİ | Kale değişiyor! Altay Bayındır İngiliz devine, Livakovic Fenerbahçe'ye...

Livakovic, AEK Atina maçında taraftara veda etmişti.

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