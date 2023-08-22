TRANSFER HABERİ | Kale değişiyor! Altay Bayındır İngiliz devine, Livakovic Fenerbahçe'ye...

Trendyol Süper Lig'e iyi bilr başlangıç yapan Fenerbahçe rotasını transfere çevirdi.
Trendyol Süper Lig'e iyi bilr başlangıç yapan Fenerbahçe rotasını transfere çevirdi.
Sarı-lacivertliler bu sezon yaptığı takviyelerle dikkatleri üzerine çekti.
Kurmaylar kadroya Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Fred gibi isimleri dahil etti.
Ancak yönetim, bu isimlerle kalmak istemiyor.
Kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, eksik bölgelere takviyeler yapmaya devam ederken, değiştirmek istedikleri oyuncularla da yolları ayırıyor.
Bir süredir eleştirilerin odağında yer alan Altay Bayındır, transfer görüşmeleri için yönetimden izin aldı.
Altay son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında perşembe günü Hollanda ekibi FC Twente ile oynanacak maçın hazırlıklarında yer almadı.
aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in The Athletic'ten derlediği habere göre İngiliz devi Manchester United, Altay Bayındır'ı sağlık kontrolünden geçiriyor.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano ise Kırmızı Şeytanlar'ın milli kaleci için Fenerbahçe ile 7 milyon euroya anlaştığını yazdı.
Fenerbahçe ise Dominik Livakovic'i açıklamaya hazırlanıyor.
4+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Hırvat kalecinin 24 saat içerisinde sarı-lacivertlilere katılması bekleniyor.
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e 9+1 milyon euro bonservis ödeyecek.
Ayrıca Livakovic, sarı-lacivertlilerden yıllık 2 milyon euro kazanacak.
Ayrıca Livakovic, sarı-lacivertlilerden yıllık 2 milyon euro kazanacak.
Livakovic, AEK Atina maçında taraftara veda etmişti.
28 yaşındaki file bekçisi bu sezon tüm Avrupa'da ve ligde 7 maçta 6 gol yedi.
Bu karşılaşmaların 4 tanesinde kalesini gole kapattı.