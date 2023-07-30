Krunic'te engel Pioli

FenerbahçeRade Krunic'le prensipte anlaştı. Milan'la da pazarlıklara devam ediliyor. Ancak İtalyan ekibinin teknik direktörü Stefano Pioli, bu transfere onay vermiyor. Krunic birden fazla pozisyonda oynayabildiği için Pioli, Boşnak oyuncuyu bırakmak istemiyor.
FenerbahçeRade Krunic'le prensipte anlaştı. Milan'la da pazarlıklara devam ediliyor. Ancak İtalyan ekibinin teknik direktörü Stefano Pioli, bu transfere onay vermiyor. Krunic birden fazla pozisyonda oynayabildiği için Pioli, Boşnak oyuncuyu bırakmak istemiyor.