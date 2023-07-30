Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyuncularda son durum ne? Emre Mor ve Djiku...

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman koşu, ısınma, koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas ve dar alanda yapılan şut çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Emre Mor ve Alexander Djiku'nun tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente gidecek ve karşılaşmanın son antrenmanını maçın oynanacağı stadyumda yapacak.