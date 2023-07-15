Haberler Fenerbahçe Neftçi Bakü 0-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Neftçi Bakü 0-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe, Rusya'da katıldığı Pari Premier Cup'daki son maçında Neftçi Bakü'yü 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin tek golünü yeni transferi Edin Dzeko kaydetti. Boşnak forvet, Fenerbahçe formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 16:03 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 16:39
Neftçi Bakü 0-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 9-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Pari Premier Cup Turnuvası'nda mücadele etti. Turnuvadaki üçüncü ve son maçında Azerbaycan ekibi Neftçi PFK ile karşılaşan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Smena Stadyumu'nda oynanan maçın 72'nci dakikadasında sol kanattan çalımla çizgiye inen Ryan Kent'in açtığı ortada Edin Dzeko, ceza alanı içinde kafayla topu ağlara gönderdi ve sarı lacivertli formayla ilk golünü kaydetti. Sarı-lacivertli ekibe yleni katılan Alexander Djiku ise mücadelenin 80'inci dakikasında oyuna girdi.

Fenerbahçe bu sonuçla Pari Premier Cup Turnuvası'nı bir galibiyet, iki mağlubiyetle tamamladı. Sarı-lacivertliler, turnuvadaki ilk maçında Zenit ile normal süresi 0-0 eşitlikle biten maçtan penaltılar sonucunda 4-3, ikinci maçta ise Kızılyıldız'a 3-1 kaybetmişti.

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