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Fenerbahçe'de ayrılık KAP'a bildirildi! İşte Bruma'nın bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Bruma ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertliler, KAP'a yaptığı bildirimde, Portekizli yıldızın transferi için Braga ile görüşmelere başlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 18:19 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 18:34
Fenerbahçe'de ayrılık KAP'a bildirildi! İşte Bruma'nın bonservis bedeli

Fenerbahçe'den ayrılan Bruma, Portekiz Ligi ekibi Braga'ya transfer oldu. İlk etapta yıldız oyuncuyu kiralayan Braga, performansından memnun kaldığı Bruma'nın bonservisini alma kararı aldı.

Braga transfer için Fenerbahçe'ye 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Yeni kulübüne 4 yıllık imza atan Bruma'nın yıllık kazancı 1.5 milyon euro olarak belirlendi.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;
Profesyonel futbolcumuz Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın Portekiz Kulübü SC Braga'ya, 6.500.000 Avro bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.

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