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Fenerbahçe'de yeni hoca açıklanıyor! İşte o tarih

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sezon başında göreve getirilen Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor. Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçmesi beklenen Portekizli teknik adamın yerini doldurmak isteyen sarı-lacivertlilerde yeni hocanın açıklanacağı tarih belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 11:44
Fenerbahçe'de yeni hoca açıklanıyor! İşte o tarih

Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, takımı dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'a emanet etmişti.

Fenerbahçe'de yeni hoca açıklanıyor! İşte o tarih

Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik direktör ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe'de yeni hoca açıklanıyor! İşte o tarih

Sezon başında oynattığı futbolla taraftarı mest eden Jesus, ilerleyen haftalarda yaşanan kayıpları sonrası eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Fenerbahçe'de yeni hoca açıklanıyor! İşte o tarih

Ligi Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile yola devam edip edilmeyeceği merak konusu olmuştu.

Fenerbahçe'de yeni hoca açıklanıyor! İşte o tarih

Portekizli çalıştırıcı, Başakşehir ile oynanacak Türkiye Kupası mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında geleceğiyle ilgili konuştu.

Fenerbahçe'de yeni hoca açıklanıyor! İşte o tarih

Jesus, "Başkanımıza söyledim, kendisi biliyor ama bunu burada konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu anda bir final öncesindeyiz. Dolayısıyla maçı konuşmamız gerektiğini düşünüyorum.

Fenerbahçe'de yeni hoca açıklanıyor! İşte o tarih

Çünkü finaller her zaman çok güzeldir. En azından benim ülkemde, Portekiz'de maçların öncesi hep bir kutlama havasında, bir şenlik havasında geçer.

Fenerbahçe'de yeni hoca açıklanıyor! İşte o tarih

Dolayısıyla odağımızın bu olması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de yeni hoca açıklanıyor! İşte o tarih

Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında son maçına çıkıyor.

Fenerbahçe'de yeni hoca açıklanıyor! İşte o tarih

YENİ HOCA MALİ GENEL KURUL'DA AÇIKLANACAK

Sabah'ın haberine göre; 68 yaşındaki teknik adamın vedası sonrası takımın başına geçecek yeni teknik direktörün 17 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Mali Genel Kurul'da açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de yeni hoca açıklanıyor! İşte o tarih

Teknik adam için birçok isim geçiyor...

Fenerbahçe'de yeni hoca açıklanıyor! İşte o tarih

SERGEN YALÇIN VE JOACHIM LÖW GÜNDEMDE

Yerli olarak Sergen Yalçın'ın adı ön plana çıkarken, Almanya Milli Takımı sonrası kulüp çalıştırmayan Löw de sarı-lacivertli takımın radarına girdi.

Fenerbahçe'de yeni hoca açıklanıyor! İşte o tarih

Geçen sezon da başkan Ali Koç, 63 yaşındaki Alman çalıştırıcı ile bir görüşme yapmıştı.

Fenerbahçe'de yeni hoca açıklanıyor! İşte o tarih

SERGEN YALÇIN

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, 2020/2021 sezonunda görev yaptığı siyah-beyazlılarla 1 Lig bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etti.

Fenerbahçe'de yeni hoca açıklanıyor! İşte o tarih

50 yaşındaki deneyimli teknik direktör, 79 karşılaşmada 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyetle 1,84 puan ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe'de yeni hoca açıklanıyor! İşte o tarih

JOACHIM LÖW

Joachim Löw, son olarak 2006-2021 yılları arası Alman Milli Takımı'nı çalıştırdı. Panzerler'in başında 198 karşılaşmaya çıkan 63 yaşındaki Alman teknik adam, 1 Dünya Kupası bir de Konfederasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçe'de yeni hoca açıklanıyor! İşte o tarih

15 yıllık süreçte 125 galibiyet, 39 beraberlik ve 34 mağlubiyetle 2,09 puan ortalaması tutturdu.

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