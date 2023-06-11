Fenerbahçe'de yeni hoca açıklanıyor! İşte o tarih

Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, takımı dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'a emanet etmişti.
Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, takımı dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'a emanet etmişti.
Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik direktör ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Sezon başında oynattığı futbolla taraftarı mest eden Jesus, ilerleyen haftalarda yaşanan kayıpları sonrası eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
Ligi Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile yola devam edip edilmeyeceği merak konusu olmuştu.
Portekizli çalıştırıcı, Başakşehir ile oynanacak Türkiye Kupası mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında geleceğiyle ilgili konuştu.
Jesus, "Başkanımıza söyledim, kendisi biliyor ama bunu burada konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu anda bir final öncesindeyiz. Dolayısıyla maçı konuşmamız gerektiğini düşünüyorum.
Çünkü finaller her zaman çok güzeldir. En azından benim ülkemde, Portekiz'de maçların öncesi hep bir kutlama havasında, bir şenlik havasında geçer.
Dolayısıyla odağımızın bu olması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında son maçına çıkıyor.
YENİ HOCA MALİ GENEL KURUL'DA AÇIKLANACAK
Sabah'ın haberine göre; 68 yaşındaki teknik adamın vedası sonrası takımın başına geçecek yeni teknik direktörün 17 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Mali Genel Kurul'da açıklanması bekleniyor.
Teknik adam için birçok isim geçiyor...
SERGEN YALÇIN VE JOACHIM LÖW GÜNDEMDE
Yerli olarak Sergen Yalçın'ın adı ön plana çıkarken, Almanya Milli Takımı sonrası kulüp çalıştırmayan Löw de sarı-lacivertli takımın radarına girdi.
Geçen sezon da başkan Ali Koç, 63 yaşındaki Alman çalıştırıcı ile bir görüşme yapmıştı.
SERGEN YALÇIN
Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, 2020/2021 sezonunda görev yaptığı siyah-beyazlılarla 1 Lig bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etti.
50 yaşındaki deneyimli teknik direktör, 79 karşılaşmada 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyetle 1,84 puan ortalaması yakaladı.
JOACHIM LÖW
Joachim Löw, son olarak 2006-2021 yılları arası Alman Milli Takımı'nı çalıştırdı. Panzerler'in başında 198 karşılaşmaya çıkan 63 yaşındaki Alman teknik adam, 1 Dünya Kupası bir de Konfederasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.
15 yıllık süreçte 125 galibiyet, 39 beraberlik ve 34 mağlubiyetle 2,09 puan ortalaması tutturdu.