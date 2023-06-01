Arda Güler de olmasaydı...

Fenerbahçe adına sezonun yıldızı tartışmasız Arda Güler oldu. 18 yaşındaki genç yıldız, Jorge Jesus'tan sezon başı istediği süreleri alamadı. Ardından formayı aldığında da bir daha sırtından çıkarmadı. Sarı-lacivertliler adına sezonun yıldızı oldu. Avrupa'dan ciddi teklifler alıyor. Kanarya onu 1 sezon daha tutmak istiyor.
Fenerbahçeadına sezonun yıldızı tartışmasız Arda Güler oldu. 18 yaşındaki genç yıldız, Jorge Jesus'tan sezon başı istediği süreleri alamadı. Ardından formayı aldığında da bir daha sırtından çıkarmadı. Sarı-lacivertliler adına sezonun yıldızı oldu. Avrupa'dan ciddi teklifler alıyor. Kanarya onu 1 sezon daha tutmak istiyor.