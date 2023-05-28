Haberler Fenerbahçe TFF'den ek bilet istenecek

TFF'den ek bilet istenecek

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası’ndaki rakibi Başakşehir oldu... İzmir’de bu lunan Gürsel Aksel Stadı’nda oynana cak maça 20 bin 40 taraftar alınacak. Tribünler yüzde 50/50 paylaşılacak. F.Bahçe’ye 10 bin kişlilik yer ayrılacak. Sarı-lacivertli taraftarlar finalin ayak ta seyirci bile alınsa ancak 25 bin kişinin izleyebileceği bu stada alınmasına tepki gösterdi. F.Bahçe, Başakşehir’in taraftarı olmadığı iddiasıyla final için TFF’den 15 bin bilet talep etme kararı aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 06:50
TFF'den ek bilet istenecek
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakibi Başakşehir oldu... İzmir'de bu lunan Gürsel Aksel Stadı'nda oynana cak maça 20 bin 40 taraftar alınacak. Tribünler yüzde 50/50 paylaşılacak. F.Bahçe'ye 10 bin kişlilik yer ayrılacak. Sarı-lacivertli taraftarlar finalin ayak ta seyirci bile alınsa ancak 25 bin kişinin izleyebileceği bu stada alınmasına tepki gösterdi. F.Bahçe, Başakşehir'in taraftarı olmadığı iddiasıyla final için TFF'den 15 bin bilet talep etme kararı aldı.
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