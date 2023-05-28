TFF'den ek bilet istenecek

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası’ndaki rakibi Başakşehir oldu... İzmir’de bu lunan Gürsel Aksel Stadı’nda oynana cak maça 20 bin 40 taraftar alınacak. Tribünler yüzde 50/50 paylaşılacak. F.Bahçe’ye 10 bin kişlilik yer ayrılacak. Sarı-lacivertli taraftarlar finalin ayak ta seyirci bile alınsa ancak 25 bin kişinin izleyebileceği bu stada alınmasına tepki gösterdi. F.Bahçe, Başakşehir’in taraftarı olmadığı iddiasıyla final için TFF’den 15 bin bilet talep etme kararı aldı.
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakibi Başakşehir oldu... İzmir'de bu lunan Gürsel Aksel Stadı'nda oynana cak maça 20 bin 40 taraftar alınacak. Tribünler yüzde 50/50 paylaşılacak. F.Bahçe'ye 10 bin kişlilik yer ayrılacak. Sarı-lacivertli taraftarlar finalin ayak ta seyirci bile alınsa ancak 25 bin kişinin izleyebileceği bu stada alınmasına tepki gösterdi. F.Bahçe, Başakşehir'in taraftarı olmadığı iddiasıyla final için TFF'den 15 bin bilet talep etme kararı aldı.