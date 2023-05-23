FENERBAHÇE HABERİ - Yıldız isim kulübeye! İşte Jorge Jesus'un Sivasspor maçı 11'i

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çarşamba günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çarşamba günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.
Sarı-lacivertliler, yarı final ilk maçında deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
Kazananın adını finale yazdıracağı müsabakada beraberlik halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak.
Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda finalist, seri penaltı atışları sonucu belirlenecek.
FENERBAHÇE 18. FİNAL İÇİN SAHADA
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0'ın rövanşında çarşamba günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, 18. finali için sahaya çıkacak.
Söz konusu kulvarda daha önce 6 kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, 11 kez ise finalde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalini 5 sezon önce oynayan Fenerbahçe, Akhisarspor'a mağlup olarak kupa sevinci yaşayamamıştı.
SON 19 SEZONDA 9. FİNAL İÇİN SAHADA
Fenerbahçe, rakibini geçmesi durumunda son 19 sezonda 9. kez final heyecanı yaşayacak.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 18 sezonda 2004-2005, 2005-2006, 2008-2009, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında 8 defa final oynama başarısı gösterdi.
Fenerbahçe, bu finallerden sadece 2'sinde mutlu sona ulaşabildi.
BU SEZON RAKİBİNE YENİLMEDİ
Fenerbahçe, bu sezon Demir Grup Sivasspor'a hiç boyun eğmedi. Sarı-lacivertliler, rakibiyle ligde oynadığı maçları sahasında 1-0, deplasmanda ise 3-1 kazandı. İki takım arasında kupada Sivas'ta oynanan müsabaka ise golsüz sona erdi.
MAÇ ÖNCESİ 4 EKSİK
Fenerbahçe, Sivasspor maçına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Samet Akaydın da mücadelede görev alamayacak.
DIEGO ROSSI KULÜBEYE
Fenerbahçe'de Trabzonspor ile oynanan lig maçına ilk 11'de başlayan Diego Rossi'nin bu mücadelede yedek soyunması bekleniyor. Teknik direktör Jorge Jesus, Uruguaylı futbolcunun yerine İrfan Can Kahveci'ye şans verecek.
İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i...
ENNER VALENCIA
MICHY BATSHUAYI