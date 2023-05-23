Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Yıldız isim kulübeye! İşte Jorge Jesus'un Sivasspor maçı 11'i

FENERBAHÇE HABERİ - Yıldız isim kulübeye! İşte Jorge Jesus'un Sivasspor maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, 0-0'ın rövanşında rakibini mağlup ederek adını finale yazdırmak istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, çarşamba günü oynanacak kritik maçta sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 16:21
FENERBAHÇE HABERİ - Yıldız isim kulübeye! İşte Jorge Jesus'un Sivasspor maçı 11'i

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çarşamba günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Yıldız isim kulübeye! İşte Jorge Jesus'un Sivasspor maçı 11'i

Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Yıldız isim kulübeye! İşte Jorge Jesus'un Sivasspor maçı 11'i

Sarı-lacivertliler, yarı final ilk maçında deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Yıldız isim kulübeye! İşte Jorge Jesus'un Sivasspor maçı 11'i

Kazananın adını finale yazdıracağı müsabakada beraberlik halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Yıldız isim kulübeye! İşte Jorge Jesus'un Sivasspor maçı 11'i

Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda finalist, seri penaltı atışları sonucu belirlenecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Yıldız isim kulübeye! İşte Jorge Jesus'un Sivasspor maçı 11'i

FENERBAHÇE 18. FİNAL İÇİN SAHADA

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0'ın rövanşında çarşamba günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, 18. finali için sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Yıldız isim kulübeye! İşte Jorge Jesus'un Sivasspor maçı 11'i

Söz konusu kulvarda daha önce 6 kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, 11 kez ise finalde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

FENERBAHÇE HABERİ - Yıldız isim kulübeye! İşte Jorge Jesus'un Sivasspor maçı 11'i

Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalini 5 sezon önce oynayan Fenerbahçe, Akhisarspor'a mağlup olarak kupa sevinci yaşayamamıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Yıldız isim kulübeye! İşte Jorge Jesus'un Sivasspor maçı 11'i

SON 19 SEZONDA 9. FİNAL İÇİN SAHADA

Fenerbahçe, rakibini geçmesi durumunda son 19 sezonda 9. kez final heyecanı yaşayacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Yıldız isim kulübeye! İşte Jorge Jesus'un Sivasspor maçı 11'i

Sarı-lacivertliler, geride kalan 18 sezonda 2004-2005, 2005-2006, 2008-2009, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında 8 defa final oynama başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Yıldız isim kulübeye! İşte Jorge Jesus'un Sivasspor maçı 11'i

Fenerbahçe, bu finallerden sadece 2'sinde mutlu sona ulaşabildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Yıldız isim kulübeye! İşte Jorge Jesus'un Sivasspor maçı 11'i

BU SEZON RAKİBİNE YENİLMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon Demir Grup Sivasspor'a hiç boyun eğmedi. Sarı-lacivertliler, rakibiyle ligde oynadığı maçları sahasında 1-0, deplasmanda ise 3-1 kazandı. İki takım arasında kupada Sivas'ta oynanan müsabaka ise golsüz sona erdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Yıldız isim kulübeye! İşte Jorge Jesus'un Sivasspor maçı 11'i

MAÇ ÖNCESİ 4 EKSİK

Fenerbahçe, Sivasspor maçına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Samet Akaydın da mücadelede görev alamayacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Yıldız isim kulübeye! İşte Jorge Jesus'un Sivasspor maçı 11'i

DIEGO ROSSI KULÜBEYE

Fenerbahçe'de Trabzonspor ile oynanan lig maçına ilk 11'de başlayan Diego Rossi'nin bu mücadelede yedek soyunması bekleniyor. Teknik direktör Jorge Jesus, Uruguaylı futbolcunun yerine İrfan Can Kahveci'ye şans verecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Yıldız isim kulübeye! İşte Jorge Jesus'un Sivasspor maçı 11'i

İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i...

FENERBAHÇE HABERİ - Yıldız isim kulübeye! İşte Jorge Jesus'un Sivasspor maçı 11'i

İRFAN CAN EĞRİBAYAT

FENERBAHÇE HABERİ - Yıldız isim kulübeye! İşte Jorge Jesus'un Sivasspor maçı 11'i

FERDİ KADIOĞLU

FENERBAHÇE HABERİ - Yıldız isim kulübeye! İşte Jorge Jesus'un Sivasspor maçı 11'i

SERDAR AZİZ

FENERBAHÇE HABERİ - Yıldız isim kulübeye! İşte Jorge Jesus'un Sivasspor maçı 11'i

ATTILA SZALAI

FENERBAHÇE HABERİ - Yıldız isim kulübeye! İşte Jorge Jesus'un Sivasspor maçı 11'i

LUAN PERES

FENERBAHÇE HABERİ - Yıldız isim kulübeye! İşte Jorge Jesus'un Sivasspor maçı 11'i

WILLIAN ARAO

FENERBAHÇE HABERİ - Yıldız isim kulübeye! İşte Jorge Jesus'un Sivasspor maçı 11'i

MIHA ZAJC

FENERBAHÇE HABERİ - Yıldız isim kulübeye! İşte Jorge Jesus'un Sivasspor maçı 11'i

ARDA GÜLER

FENERBAHÇE HABERİ - Yıldız isim kulübeye! İşte Jorge Jesus'un Sivasspor maçı 11'i

İRFAN CAN KAHVECİ

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