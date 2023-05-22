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Halil Kaan gümüş aldı

U-19 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Fenerbahçeli kürekçi Halil Kaan Köroğlu gümüş madalya kazandı. Köroğlu, erkekler tek çifte A finalinde elde ettiği 06:58,45'lik derecesiyle Avrupa ikincisi oldu. İtalya'dan Marco Selva'nın 06:57,99'luk dereceyle birinci olduğu yarışı Slovak Peter Strecansky 07:10,94'le üçüncü bitirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Halil Kaan gümüş aldı
U-19 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Fenerbahçeli kürekçi Halil Kaan Köroğlu gümüş madalya kazandı. Köroğlu, erkekler tek çifte A finalinde elde ettiği 06:58,45'lik derecesiyle Avrupa ikincisi oldu. İtalya'dan Marco Selva'nın 06:57,99'luk dereceyle birinci olduğu yarışı Slovak Peter Strecansky 07:10,94'le üçüncü bitirdi.
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