Alfredo Morelos'ta rakip çıktı

Fenerbahçe, Rangers ile kontratı sona eren Alfredo Morelos ile ön temas kurmuştu. Ancak sarı-lacivertlilerin bu transferde ciddi bir rakibi var. Kolombiyalı forvetin menajeri bir süredir Bologna ile temasta. 26 yaşınaki oyuncuyu mutlaka renklerine bağlamak istiyorlar. Morelos, Kanarya'nın geniş listesinde yer alıyor ancak ismi üst sıralarda bulunmuyor. Sarı-lacivertli yönetim daha iyi isimlerin peşinde.
Fenerbahçe,Rangers ile kontratı sona eren Alfredo Morelos ile ön temas kurmuştu. Ancak sarı-lacivertlilerin bu transferde ciddi bir rakibi var. Kolombiyalı forvetin menajeri bir süredir Bologna ile temasta. 26 yaşınaki oyuncuyu mutlaka renklerine bağlamak istiyorlar. Morelos, Kanarya'nın geniş listesinde yer alıyor ancak ismi üst sıralarda bulunmuyor. Sarı-lacivertli yönetim daha iyi isimlerin peşinde.