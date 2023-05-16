Morelos yolda

Sarı - lacivertli kulüp bir yandan çifte kupa peşinde koşarken diğer taraftan transfer harekatını da sürdürüyor. Fenerbahçe'nin hedefinde Rangers'tan Ryan Kent vardı. İskoç basını, tecrübeli kanat oyuncusunun yanı sıra Alfredo Morelos'un da sarı-lacivertli Kulübün yolunu tutacağını yazdı. Haberde Kolombiyalı forvetin tıpkı Ryan Kent gibi bonservissiz şekilde Fenerbahçe'ye geçeceği duyuruldu. 26 yaşındaki oyuncunun eşi Yesenia da İskoçya'ya ve oradaki arkadaşlarına bir veda mesajı yayınladı. Kanarya'nın birbiriyle iyi anlaşan iki oyuncuyu da renklerine bağlamak için görüşmelere başladığı ifade edildi.